Турецкий самолет и нефтяные деньги — что произошло в Ливии 31 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 31 марта 2021 года.

Турецкий военно-транспортный самолет A400M (221) направляется в сторону Ливии.

Высокопоставленная делегация из Министерства иностранных дел Марокко прибыла в Триполи, чтобы встретиться с ливийскими официальными лицами, в том числе с главой МИД Наджлой Мангуш.

Планируют обсудить как двустороннее сотрудничество, так и процедуры по возобновлению работы посольства Марокко в североафриканской стране.

Китайский дипломат прибыл в столицу Ливии, чтобы подготовиться к открытию посольства КНР.

Премьер Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба впервые посетил штаб-квартиру Министерства обороны, где встретился с главами департаментов и управлений, которые высоко оценили его усилия по объединению страны и защите граждан.

Кроме того, рассмотрели ряд важных вопросов, связанных с работой департаментов и управлений Минобороны. Премьер подчеркнул необходимость повысить уровень эффективности, чтобы реорганизовать ливийскую армию, способную расширить суверенитет страны.

Национальная нефтяная корпорация (ННК) перевела из Иностранного банка Ливии на счет Министерства финансов в ЦБ два миллиарда долларов нефтяных доходов.

Глава ННК Мустафа Саналла принял посла КНР в Ливии Вана Цимина и делегацию. Обсудили пути развития совместного сотрудничества, поскольку речь шла о возвращении китайских компаний, которые работают в области нефти, газа, энергетики и строительства.

Затронули вопрос совместной разработки ливийских нефтяных месторождений, особенно обслуживание и модернизацию линий транспортировки сырой нефти, а также восстановление хранилищ.

Неизвестные вооружились и напали на дом офицера военной разведки Салеха Марими в Тобруке. Кроме того, обстреляли его машину.

Директор отдела маркетинга компании Flour Mills and Feed Мухаммад Абу Джулейда сообщил, что заводы уже производят муку, поэтому цены снизились до 180 динаров за центнер.

По его словам, проблему с мукой решили за счет открытия аккредитивов и поставок мягкой пшеницы предприятиям компании, которые уже получили 55 тысяч тонн злака.

Посольство Италии в Ливии заявило о запуске второго этапа «Моста солидарности». Цель — доставить бетон и материалы на сумму 10 миллионов евро. Так, Рим в координации с Правительством национального единства поддержит 24 североафриканских муниципалитета и больницы.

