ФСБ обнародовала уникальные архивные материалы к столетию Отряда особого назначения ВЧК

Москва, 31 марта. ФСБ РФ опубликовала уникальные архивные документы, приуроченные к сотой годовщине создания Отряда особого назначения (ОСНАЗ) Всероссийской чрезвычайной комиссии.

Отмечается, что ОСНАЗ сыграл огромную роль в истории силовых структур Российской Федерации. Среди документов, попавших в открытый доступ, есть фотографии первых руководителей ВЧК и ОСНАЗ, а также снимки, иллюстрирующие будни бойцов и командиров отряда. Кроме того, ведомство обнародовало архивные документальные материалы, касающиеся истории ОСНАЗ.

Напомним, история Отряда особого назначения при президиуме ВЧК берет свое начало 1 апреля 1921 года, как указано в тексте приказа по войскам ВЧК №251. Целью нового формирования было ведение борьбы с внутренними противниками советской власти и обеспечение защиты «завоеваний революции».

Задачи отряда сводились к охране правительственных зданий и гособъектов в российской столице, конференций и съездов, а также главных электростанций — Московской, Каширской и Шатурской.