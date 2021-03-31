Кравчук предлагает с 1 апреля объявить новое перемирие на фронте в Донбассе

Киев, 31 марта. Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил с 1 апреля вернуться к полному прекращению огня на юго-востоке страны.

Советник украинской делегации на переговорах по Донбассу Алексей Арестович заявил, что в настоящее время проходит заседание контактной группы на уровне глав делегаций.

«Леонид Кравчук начал заседание с предложения установить сегодня с нуля часов... вернуться к полному и всеобъемлющему прекращению огня. Сейчас рассматривается это предложение», — заявил Арестович.

Он также сказал, что сможет предоставить новую информацию об обмене пленными после заседания гуманитарной подгруппы.

Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук назвал бессмысленными разговоры о планировании новой встречи лидеров «нормандской четверки», потому что нет согласованного плана по урегулированию ситуации в Донбассе.