Яунде, 31 марта. Премьер-министр Камеруна Жозеф Дион Нгют заявил , что президент Фостен-Арканж Туадера вернет мир не только в Центральноафриканскую Республику, но и в соседние страны.

Глава правительства Камеруна уверен, что два африканских государства не могут обрести спокойствие и успешно развиваться, если хотя бы в одном из них начинается кризис в сфере безопасности. По его мнению, хаос, который учинили в ЦАР боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), в значительной мере повлиял и на Камерун.

Также политик отметил общий экономический интерес Банги и Яунде к трассе, которая соединяет столицу ЦАР с камерунским портом Дуала. Как уточнил премьер, за время блокировки дороги радикалами свыше 4000 грузовиков приостановили движение, а в морской гавани застряли тысячи контейнеров с товарами для центральноафриканцев.

В конце прошлого года перед выборами главы Центральноафриканской Республики в стране активизировались бандиты, подконтрольные экс-президенту Франсуа Бозизе. Боевики из «Коалиции» попытались сорвать голосование, а после — организовать государственный переворот.

Однако армии ЦАР после прохождения обучения у российских инструкторов и при поддержке союзников из Руанды удалось провести успешное контрнаступление. За последние два месяца правительственные войска освободили от бандформирований более 30 городов.

Во вторник, 30 марта, Фостен-Арканж Туадера принес присягу в здании парламента республики и пообещал обеспечить торжество закона на всей территории страны.