Экономист Колташов «поздравил» доллар с днем рождения обещанием конца его эпохи

Доллар США еще долгое время будет играть ключевую роль в международных торговых расчетах, но при этом он уже обесценивается прямо на глазах. Таким мнением поделился с ФАН директор Института нового общества (внесен решением Минюста РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента), экономист Василий Колташов. Эксперт рассказал о перспективах американской валюты в день ее рождения.

1 апреля 1778 года бизнесмен из Нью-Орлеана Оливер Поллок придумал знак доллара. И хотя в качестве национальной валюты США доллар был утвержден позднее, именно эта дата считается днем его рождения.

«Доллар еще не раз будет отмечать свой день рождения, но лица собравшихся гостей будут становиться каждый раз все более грустными», — констатировал Василий Колташов.

Он пояснил, что на сегодня позиции доллара в качестве основной валюты для торговых расчетов остаются достаточно сильными. Однако для него, по мнению собеседника ФАН, наступает тяжелый период с точки зрения резервирования и фиксации прибыли.

«Когда американское правительство осуществляет беспрецедентную по масштабам денежную эмиссию, в том числе в 2020 году наращивает бюджетный дефицит до фантастических масштабов в 4,5 трлн долларов США — даже представить невозможно эти деньги. При этом госдолг США уже достиг 28 трлн долларов — просто необозримая сумма для любой нормальной страны», — рассказал Колташов.

Последствиями недальновидной финансовой политики США, по мнению экономиста, станет полное обесценивание доллара, в том числе по отношению к основным категориям товаров — нефти, продовольствию, металлам, а также по отношению к рублю.

«Это не означает, что от него откажутся в расчетах, но резервировать в валюте, которая постоянно дешевеет по отношению к товарам, не получится. Какой-нибудь баррель нефти будет считаться гораздо более ценным, чем американский денежный знак», — добавил экономист.

Кроме того, многие страны, по словам Колташова, могут прийти к выводу о необходимости сбрасывать долларовую выручку как «нечто токсичное».

«Для доллара наступает тяжелый период, потому что он наступает для всей американской экономики. США хотели спасти свои «пузыри» (состояние экономики США вследствие масштабных денежных эмиссий. — Прим. ФАН) во что бы то ни стало в 2008 году, они сделали это в 2020 году. И за все за это заплатит доллар», — подчеркнул эксперт.

По словам Колташова, этим заканчиваются целая экономическая эпоха и эпоха господства США.

«В 2020 году для них была пройдена точка невозврата, когда они уж очень сильно злоупотребили своими возможностями денежной эмиссии и утратили положительную экономическую динамику. США больше не тянут мировую экономику вверх, не обеспечивают ей рост. Это значит, что ни американские правила, ни американская валюта больше не являются святыми для мира», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее аналитики отметили укрепление рубля на фоне разногласий в США. Они отметили постепенное снижение колебаний курса рубля и ослабление позиций доллара.