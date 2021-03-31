Габон увеличил оборонный бюджет на фоне экономического кризиса

Либревиль, 31 марта. Власти Габона выделили на оборону в 2021 году почти 173 млрд франков КФА — десятая часть всего бюджета страны. Хотя государство переживает серьезный экономический кризис.

В рамках борьбы с упадком экономики правительство Габона разработало План ускорения преобразований (PAT) на 2021–2023 годы. Однако вопреки принятой стратегии направило значительную часть средств на вооруженные силы. Из-за этого вдвое меньшее финансирование получили сферы сельского хозяйства, туризма, спорта, культуры и здравоохранения.

На развитие торговли и предпринимательства Габон и вовсе выделил около полпроцента казны — всего 9,7 млрд франков КФА.

Несмотря на заявления президента республики Али Бонго Ондимба, что в ближайшие два года он выведет страну «на путь преобразований», фактически государственные власти лишили денег сферы, которые могли бы повлиять на развитие экономики.