Габон увеличил оборонный бюджет на фоне экономического кризиса

Либревиль, 31 марта. Власти Габона выделили на оборону в 2021 году почти 173 млрд франков КФА — десятая часть всего бюджета страны. Хотя государство переживает серьезный экономический кризис.
В рамках борьбы с упадком экономики правительство Габона разработало План ускорения преобразований (PAT) на 2021–2023 годы. Однако вопреки принятой стратегии направило значительную часть средств на вооруженные силы. Из-за этого вдвое меньшее финансирование получили сферы сельского хозяйства, туризма, спорта, культуры и здравоохранения.
На развитие торговли и предпринимательства Габон и вовсе выделил около полпроцента казны — всего 9,7 млрд франков КФА.
Несмотря на заявления президента республики Али Бонго Ондимба, что в ближайшие два года он выведет страну «на путь преобразований», фактически государственные власти лишили денег сферы, которые могли бы повлиять на развитие экономики.
Последствия такой недальновидной политики могут оказаться катастрофическими. Например, затяжной кризис в Зимбабве на фоне пандемии COVID-19 поставил республику на грань массового голода.