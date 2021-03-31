Бастрыкин выслушал жалобы и просьбы граждан по уголовным делам из трех регионов РФ

Москва, 31 марта. Глава СК РФ Александр Бастрыкин провел онлайн-конференцию с россиянами, дела которых было решено рассмотреть в особом порядке.

Всего к руководителю ведомства обратились три заявителя — из Башкирии, Воронежской области и Приморского края. Жители республики пожаловались Бастрыкину на то, что правоохранители не приняли должных мер для восстановления нарушенных прав рабочих местного обанкротившегося предприятия. Выслушав историю граждан, глава СК дал ряд распоряжений по данному уголовному делу, а также попросил помочь людям юридически в рамках заявленных исков.

Жители Воронежской области выразили свое беспокойство по поводу уголовного дела с местным судьей. По их мнению, она стала виновницей серьезного ДТП, однако уголовного дела после этого так и не последовало. Подобная ситуация возмутила главу СК, и он поручил провести служебную проверку в отношении правоохранителей, ответственных за рассмотрение данного инцидента.

В Приморском крае местные жители недовольны ходом расследования гибели их родственника. По их мнению, мужчина стал жертвой заказного убийства, однако следователи с октября 2020 года до сих пор не предъявили никому обвинения. В связи с этим Бастрыкин поручил организовать проверку в отношении сотрудников регионального СУ, а также временно отстранить их от расследования дела.

Ранее председатель Следственного комитета РФ заявил, что возьмет под личный контроль расследование инцидента со стрельбой в Мытищах, сообщало РИАМО. Местный житель открыл огонь по правоохранителям, которые пришли к нему с проверкой.