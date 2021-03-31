Аналитики из Канады рассказали, как инстанции «запутались в показаниях» по делу MH17

Оттава, 31 марта. Международные инстанции неожиданно ответили на запросы канадских аналитиков, расследующих воздушные инциденты с гражданскими авиалайнерами.

Журналисты из Канады обратились в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) и в Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA) с запросами о статистике крушений пассажирских самолетов, произошедших по вине действий военных. Ответы инстанций натолкнули аналитиков на любопытные выводы о расследования крушения малайзийского Boeing в 2014 году в Донбассе, сообщает «ПолитРоссия».

«Были обнаружены многочисленные сообщения о сбитых гражданских самолетах военными по всему миру. Мы пошли искать статистические данные о том, сколько жизней было потеряно таким невообразимым образом», — отметили канадские журналисты.

Представители ICAO сообщили, что удары ракетами «земля-воздух» по гражданским лайнерам являются большой редкостью. На сегодняшний день не выявлено никаких документально подтвержденных случаев направленной стрельбы по гражданским самолетам, отметили в Международной организации гражданской авиации. Поэтому запланированная атака с земли на самолет, летевший рейсом MH17, по версии ICAO, полностью исключена.

В IATA же отказались классифицировать инцидент с Boeing как случайность и назвали его преднамеренной атакой на гражданский самолет. Таким образом, две международных организации будто «запутались в показаниях» и предоставили аналитикам совершенно противоречащие ответы.

Ранее технический эксперт Юрий Антипов рассказал о трех этапах спецоперации Запада с делом о крушении самолета рейса MH17.