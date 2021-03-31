Карты Google предложат водителям экологичные маршруты

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Американская компания Google анонсировала новую функцию сервиса Google Maps: теперь карты будут показывать водителям более экологичные варианты маршрутов.

Программа будет анализировать загруженность дорог, уровень выбросов машин и градус наклона дорог. «Экологически чистый» вариант поездки будет стоять по умолчанию, однако опцию можно и отклонить. В итоге автолюбителям придется делать осознанный выбор: доехать быстрее или оставить меньше загрязнений.

В беседе с корреспондентом ФАН заведующий кафедрой гражданского строительства и прикладной экологии СПбПУ Александр Чусов выразил сомнение, что люди станут делать выбор в пользу бережной для природы поездки.

«На кого-то, конечно, эта функция повлиять может, а в большинстве своем вряд ли», — отметил специалист.

Дело в том, что каждая поездка на автомобиле усиливает личный углеродный след, то есть количество парниковых газов, выбрасывающихся в атмосферу. На персональный или личный углеродный след влияет буквально все, что мы делаем. А степень индустриального следа куда выше.

«Этим вопросом сейчас все обеспокоены и стараются как-то регулировать антропогенную деятельность человека, чтобы как можно меньше выбросов поступало в атмосферу. В этом ключе делается все: от закрытия производств до добровольного отказа от многих традиционных вещей, которыми мы постоянно пользуемся», — говорит эксперт.

Другой вопрос: не является ли озабоченность экологией таких гигантов, как Google, данью моде? Или же это попытка повлиять на сознание аудитории благотворным образом?

«На Западе есть тенденция: люди могут узнать, сколько выбросов в атмосферу было из-за производства того или иного продукта. На основании этого потребитель может выбирать, какой продукт ему купить», — рассказывает Александр Чусов.

Эксперт говорит о специальных показателях, фиксирующих углеродный след для производства и транспортировки всевозможных благ цивилизации. Есть нормы для международных классификаций выбросов, способные оценить урон, который наносят предприятия. Но также и любой из нас способен рассчитать размер персонального углеродного следа — для этого существуют специальные калькуляторы.

«Для России все это пока фантастика. Сложно сказать, что россияне серьезно такое воспринимают», — подытоживает эксперт.

Однако недавно российская нефтяная компания «Лукойл» объявила о подготовке условий для поставок топлива, соответствующего мировым экологическим стандартам.