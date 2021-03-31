После убийства молодой женщины на полицейского в Новосибирске завели дело

Новосибирск, 31 марта. Следственный комитет возбудил дело о халатности в отношении полицейского из Бердска, который оперативно не отреагировал на вызов о помощи, из-за чего была убита 29-летняя женщина.

По версии правоохранителей, подозреваемый дежурил в отделении МВД. Рано утром поступило сообщение от жительницы микрорайона Северный о том, что ее муж угрожает убийством. Мужчина направил по адресу полицейских, которые пресекли действия агрессивного супруга. После того как с ним провели профилактическую беседу, злоумышленника отпустили.

Спустя несколько часов в дежурную часть вновь поступил звонок, но уже от соседки женщины, которая рассказала, что из квартиры последней доносятся крики о помощи. Полицейский не направил наряд на место происшествия, в результате сибирячку убили. В отношении предполагаемого преступника возбудили дело по статье «Убийство».

Полиция Петербурга задержала мужчину по подозрению в убийстве жены, сообщал сайт 360tv.ru. Выяснилось, что мужчина три дня жил с трупом супруги, а правоохранителей он встретил полностью обнаженным.