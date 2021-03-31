В Берлине полиция задержала российскую немку, у которой изъяли трех детей



Сегодня, 31 марта, Евгений и Юлия Зайберт пришли на встречу с чиновниками югендамта, надеясь увидеть своих детей впервые после изъятия. Увы, общения не получилось. Российскую немку Юлию Зайберт, у которой два месяца назад югендамт изъял трех малолетних детей, задержала берлинская полиция. Ее продержали в участке несколько часов, провели опрос и сняли отпечатки пальцев. Также ее предупредили, что в следующий раз при аналогичной ситуации посадят в тюрьму за нападение на полицейских.

Ранее ФАН сообщал, что в дом к российской семье Зайберт вломились полицейские, чтобы изъять детей. По словам супругов, стражи порядка неправомерно применили к ним силу. Они считают, что малышей забрали под надуманным предлогом и не исключено, что «постарались» соседи, которые просто оболгали их.