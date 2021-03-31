KIA презентовала электрический кроссовер EV6

Сеул, 31 марта. Компания KIA рассказала о технических характеристиках своего первого электромобиля на платформе E-GMP.

Модель EV6 снабжается двумя вариациями аккумуляторных батарей: стандартной и увеличенной. Первая имеет емкость 58 кВт*ч, а вторая — 77,4 кВт*ч. С любой из них покупатель сможет выбрать передний или полный привод.

Модификация с передним приводом и более емким аккумулятором сможет проезжать 510 км без подзарядки. Сюда устанавливают двигатель мощностью 168 кВт, и такая сборка разгонится до 100 км/ч за 5,2 секунды. С батареей на 58 кВт*ч и двигателем на 125 кВт машина будет разгоняться до первой «сотни» за 6,2 секунды.

Производитель делает акцент на скорости зарядки: электрокар может использовать сеть с напряжением 400 или 800 В; для всех вариантов конфигурации время зарядки составит 18 минут — за это время машина заряд пополнится с 10 до 80%.

Южнокорейская компания ранее представила на российском рынке минивэн KIA Carnival, продажи которого стартуют в середине апреля.