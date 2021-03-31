Поклонники «Маски» уверены, что в костюме Единорога выступает Ирина Дубцова

Москва, 31 марта. Поклонники рейтингового шоу «Маска» на НТВ уже не первую неделю пытаются угадать, кто скрывается в костюме Единорога. Среди самых популярных версий — певица Ирина Дубцова.

Телеканал НТВ уже второй сезон подряд выпускает самое рейтинговое и охраняемое шоу «Маска». После выхода последнего выпуска фанаты посчитали несправедливым уход Солнца, которым оказалась Марина Кравец. В официальном аккаунте проекта развернулись жаркие споры.

«В седьмом выпуске было раскрыто Солнце. Под маской оказалась теле- и радиоведущая, певица, актриса телевидения и дубляжа Марина Кравец», — сообщили организаторы передачи.

Поклонники уверены, что решение было нечестным, и из проекта должен был уйти участник, который выступает в костюме мифического парнокопытного. Большинство уверены, что под маской скрывается Ирина Дубцова, которая скомпрометировала себя на последнем концерте.

«Уверен, что уйти должен был Единорог. Там 100% Дубцова прячется»; «Единорог — Дубцова, она выдала себя, когда пела песню»; «Ну в следующий раз уйдет Единорог — Дубцова, вряд ли Филипп ее еще раз спасет, начитавшись таких комментариев. Мне вот интересней слушать тех, кого вообще не узнаю», — уверенно заявили поклонники проекта.

После ухода с проекта телеведущая Марина Кравец рассказала, что надеялась продержаться чуть дольше. У нее было большое количество идей для номеров, которые теперь не удастся воплотить в жизнь.