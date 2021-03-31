Стало известно, как Киев повлиял на исчезновение величайшей реки Европы

Киев, 31 марта. Неосмотрительное и нескоординированное поведение официального Киева ведет к неминуемой экологической катастрофе, в результате которой с карт Европы исчезнет великая река Днепр.

Несколько лет европейские экологи бьют тревогу из-за состояния главной реки Украины, называя его без преувеличения экологической катастрофой. С каждым годом река только мелеет, появляются новые острова, и постепенно гордость всех восточнославянских народов превращается в огромное зловонное болото.

Еще в 2017 году украинские специалисты обращали внимание на катастрофическое состояние реки и пригласили репортеров на экскурсию с провокационным названием «Пешком по Днепру». Вместе с активистами журналисты спокойно дошли до середины реки — воды оказалось всего по пояс обычному человеку. Через два года эксперимент повторили — теперь в том же месте можно перейти когда-то великую реку лишь слегка закатав штанины.

Обмеление реки провоцирует цепную реакцию: мелководье лучше прогревается, в нем активно растут водоросли, и новая флора постепенно превращает то, что было рекой, в трясину. Причин этому явлению несколько, однако главная из них — преступная халатность всех возможных ведомств, которые связаны с использованием водных ресурсов Украины. Официальный Киев своими руками превращает величайшую реку Восточной Европы в главное болото континента.

Обмеление Днепра связано непосредственно с перегруженностью плотинами и электростанциями. На украинской части реки располагается каскад сразу из шести станций, старейшая из которых была построена еще в 1927–1932 годах. ГЭС обеспечивают 4% всех энергетических потребностей страны и, как утверждают в Минэнерго Назележной, остановить выработку ради того, чтобы сделать своевременный водоотвод, физически невозможно.

«Состояние водного ресурса сегодня в Украине оставляет желать лучшего. Через воздух, через воду, что вообще очень распространенный вопрос, мы принимаем последствия недоброго добрососедства. Есть уже первые данные скрининга по Днепру и, извините, там лекарства просто зашкаливают... То есть это все никуда не девается, потому что очистительные не способны очистить от этих веществ», — рассказала в комментарии прессе авторитетный украинский эколог Марьяна Гинзула.

Вызывает опасение специалистов и химический состав, уровень радиоактивности воды в реке. Содержание тяжелых металлов в воде в 3-23 раза выше нормы, в зависимости от химического элемента. Экологи печально шутят, что в водах Днепра можно найти любой элемент практически в любом соединении. В ряде мест вода имеет специфический запах и консистенцию.

Один из блогеров, озабоченных состоянием реки, приводит в пример историю украинского спортсмена Михаила Романишина. В 2019 году он устроил заплыв вдоль берегов реки, и, помимо проблем с обмелением, также столкнулся с серьезными дискомфортом, вызванным химическим составом воды. Спортсмен впоследствии долго и серьезно лечился от поражений кожи и признавался, что его тело неприятно пахнет после такого опасного эксперимента.

Подобные проблемы вызваны неконтролируемым сбросом в реку промышленных отходов, лидерами в которых выступают крупнейшие химические предприятия страны — «Азот», фермерские хозяйства с их пестицидами и заводы медпрепаратов, наполняющие воду опасными токсинами. Из-за «Азота» содержание фенолов в Днепре превышено в шесть раз. Токсичность речных вод делает малопригодными для питья даже родники, которые когда-то считались чистейшими.

«По сути наши опасения относительно последствий малоэффективного ведения сельского хозяйства вы увидели. В большей степени загрязнители Днепра — это пестициды и агрохимикаты«, — заявил в комментарии прессе глава Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Украины Роман Абрамовский

Не добавляет поводов для оптимизма и ситуация с Чернобыльской АЭС — после страшной аварии 1986 года Киев не предпринял ничего, чтобы локализовать попавшую в Киевское водохранилище зараженную воду и обеззаразить ее. В 2012 году была анонсирована программа по оздоровлению Днепра, но ощутимых результатов она не принесла. Более того, Киев сможет усугубить плачевное состояние своей водной артерии, если заключит с Польшей контракт на строительство судоходного канала Днепр — Висла. В этом случае власти поднимут зараженный радиоактивный ил из Днепра, и Припяти, и тогда экосистема реки обречена.

Само состояние реки из предмета озабоченности властей стало объектом политических спекуляций, уверены эксперты. Официальный Киев готов превратить Днепр в разменную монету, чтобы влиться в трендовое в западном мире «зеленое движение».

«Манипуляций в сфере охраны окружающей среды очень много. Если те или иные инициаторы определенных акций целью не имеют улучшение состояния окружающей среды, то, конечно, за этим стоят политические или экономические интересы. Украинцу очень трудно понять, реально ли это угроза, или это создана новая активность для борьбы кого-то против кого-то», — констатирует президент Ассоциации экологов Украины Людмила Цыганюк в комментарии одному из крымских информационных агентств.

Высокий уровень загрязнения выливается в серьезные пожары на плавнях и ежегодный мор рыбы, когда на берега Днепра выбрасываются тонны мертвых речных жителей. Власти Киева ничего предпринимать не собираются — ни один из существующих проектов по оздоровлению великой реки не приносит сиюминутной выгоды, а значит, и приступать к нему нет необходимости. Экспертам остается только разводить руками и делать ставки, когда же все-таки Днепр окончательно превратится в зловонную трясину — через пять или десять лет? Оптимистично настроенные экологи дают реке еще 30 лет агонии, но все признают, что процесс уже несет необратимый характер.

Ранее Федеральное агентство новостей приводило эксклюзивный комментарий климатолога и специалиста в области в экологии, сотрудника Главной геофизической лаборатории им. А.И. Воейкова Андрея Киселева. Эксперт рассказал о важности умения адаптироваться к глобальным изменениям климата и необходимости недопущения экологических катастроф.