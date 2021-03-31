Пандемия коронавирусной инфекции лишила россиян здорового сна

, 31 марта. Российские медики изучили влияние пандемии коронавирусной инфекции на сон россиян. Выяснилось, что они стали хуже засыпать.

Структура сна россиян за время пандемии коронавирусной инфекции нового типа претерпела небольшие изменения. Об этом на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» рассказала директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина, сообщает РИА Новости.

«У нас есть информация о структуре сна по данным опроса. И во время пандемии эта структура изменилась. Люди несколько хуже засыпают, тем не менее ранние пробуждения все равно есть», — заявила она.

Также изменились показатели физической активности. Жители России стали реже заниматься спортом, однако проявили большую заинтересованность в онлайн-тренировках и онлайн-занятиях. На это указывают данные, полученные медицинскими специалистами.

Ранее ученые рассказали, что не следует делать сразу после пробуждения. Любителям поспать «еще пять минут» придется тяжелее остальных.