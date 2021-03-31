США не оставляют попыток раскачать ситуацию в Гонконге

Москва, 31 марта. По словам главы Госдепартамента США Тони Блинкена, ситуация в Гонконге по-прежнему беспокоит американское руководство, и поэтому ограничения Вашингтон снимать не будет, сообщает «ПолитПазл».

«Я сообщил конгрессу о том, что Гонконг не оправдывает предоставления ему особых условий в соответствии с законами Соединенных Штатов», — заявил чиновник.

Очевидно, что при помощи таких радикальных мер американское правительство не оставляет попыток раскачать ситуацию в Гонконге, который использовали ранее как площадку для антикитайской кампании.

Массовые акции протеста начались в Гонконге еще в июне 2019 года. Они сопровождались погромами и столкновениями с полицией. Основная причина протестов — законопроект об экстрадиции. В случае его принятия руководство автономии смогло бы задерживать и выдавать Пекину лица, разыскиваемые китайскими силовыми структурами. Как и всегда, манифестантов открыто поддержал Запад в лице США и Великобритании.

Акции прекратились из-за пандемии коронавируса, но в конце апреля 2020 года возобновились. Правительство КНР после случившегося приняло решение о введении закона о национальной безопасности в Гонконге. Документ, помимо основной цели, криминализует иностранное вмешательство и подрыв государственной власти в данном административном районе Китая.

После такого шага немало экстремистов пустились в бега. Политическое убежище им было предоставлено Великобританией. При этом администрация Джо Байдена назвала Китай главным врагом США, ведь новый виток гонконгского кризиса вполне соответствует антикитайским планам Вашингтона.

Ранее сообщалось о первой встрече представителей Китая и новой администрации США.