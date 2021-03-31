Горышина рассказала, что производят российские экспортеры

Экспортеры Санкт-Петербурга производят конкурентоспособную продукцию в машино- и судостроении, рассказала на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Ольга Горышина.

«Экспорт из России есть. Мы производим конкурентоспособную продукцию. Судостроение, авто- и машиностроение занимают большой сегмент в экспорте товаров из Санкт-Петербурга. Для экспортеров в этом и следующем году будут определенные виды поддержки. На данный момент у нас открыта регистрация на городской акселератор. Это тот сервис, который поможет нашим предприятиям снизить свои издержки и увеличить доходы», — прокомментировала Горышина.

По ее словам, для предприятий доступны наборы цифровых сервисов, которыми они смогут воспользоваться. В том числе будут услуги, связанные с помощью экспортерам.

«Каким образом в акселераторе устроено распределение данных сервисов? Мы комплексно подошли и подобрали те услуги, которые дополняют друг друга от самого начала до эффекта, который сможет получить предприятие. При этом в акселераторе у нас предусмотрен индивидуальный набор услуг. Несмотря на то, что у нас сегодня определено несколько сфер: производственная, креативная индустрия и социальное предпринимательство, каждый предприниматель сможет взять либо разработанный договор, либо подобрать индивидуальные варианты», — пояснила Горышина.

По ее словам, исходя из целей, которые преследует Комитет по промышленной политике в малом и среднем бизнесе, ожидается рост числа занятых и развитие бизнеса.

Ранее ФАН рассказал, как Санкт-Петербургу удалось увеличить поставки чая в Китай и каким образом город обогнал страны Евросоюза по экспорту продукции.