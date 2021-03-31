Охотоведы спасли косулю от растерзания бездомными псами в Зее

Благовещенск, 31 марта. Загнанную бездомными псами косулю спасли ночью в городе Зее Амурской области. Охотоведы прогнали собак и доставили парнокопытное животное в лес.

Это не первый случай нападения беспризорных собак на дикую козу. Очевидцы сообщали в соцсетях, что псы уже загубили несколько косуль в черте города.

Спасение грациозного животного произошло ночью. Главный охотовед патрулировал территорию и заметил погоню. Он призвал на помощь коллег, чтобы отогнать бездомных собак от косули. Животное слегка пострадало от укусов, однако травмы не угрожают его жизни.

Еще одно парнокопытное спасли в Кемеровской области. Олень провалился в расщелину и не смог самостоятельно выбраться. Неравнодушный мужчина спас несчастного зверя.