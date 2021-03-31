Алиев заявил о завершении конфликта в Нагорном Карабахе

Баку, 31 марта. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что карабахский конфликт успешно разрешен.

Государственный лидер выразил уверенность в том, что к настоящему времени на карте мира уже нет такой территориальной единицы, как «Нагорный Карабах». Выступая на саммите Тюркского совета в режиме видеоконференции он напомнил, что в ночь с 9 на 10 ноября лидеры Азербайджана и России подписали с премьер-министром совместное заявление, согласно которому остальные азербайджанские районы были возвращены стране политическим путем.

«Уже с полной уверенностью можно сказать, что нагорно-карабахский вопрос, нагорно-карабахская проблема нашла свое решение. Сейчас нет территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах». Азербайджан решил данный вопрос, добился исторической победы и начал восстановительные работы на разрушенных территориях», — заявил Алиев.

Напомним, на территории Нагорного Карабаха в сентябре 2020 года возобновились активные боевые действия, которые повлекли за собой гибель мирного населения. После нескольких неудачных попыток заключить мир между сторонами настоящим прорывом стало успешно реализованное трехстороннее соглашение, подписанное в ноябре. При содействии Москвы Баку и Ереван смогли достичь консенсуса, полностью прекратив огонь и проведя обмен пленными и телами погибших.

Армения передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе базируются российские миротворцы. Экс-президент Молдавии назвал миротворцем президента РФ Владимира Путина.