Королева поздравила Винокура с 73-летием архивным фото с глубоким декольте

Москва, 31 марта. Популярная певица Наташа Королева задорно поздравила народного артиста Владимира Винокура с днем рождения. Звезда показала пикантный кадр со юмористом.
На своей странице в социальной сети Instagram знаменитость поделилась редким кадром с Винокуром. На снимке звезда в обнимку с коллегой стоит в голубой кофте с разрезом, из-за которого виден белый бюстгальтер. Винокур прижался щекой к экстремально глубокому декольте артистки.
«Натаныч! С днюхой!» — подписала снимок знаменитость.
Интернет-пользователи были ошеломлены снимком, который выбрала звезда сцены, чтобы поздравить народного артиста с 73-летием.
«Вот это поздравление! От души»;
«Не хватает только Николаева»;
«А Тарзан не взревновал?!»;
«Вот это я понимаю, широта души!» — пишут поклонники артистки в комментариях под публикацией.
Недавно Винокур разместил на своей странице в соцсети редкое фото с королевой эстрады Аллой Пугачевой и народным артистом Львом Лещенко. Поклонники были восхищены снимком, но отметили, что Примадонна сейчас выглядит гораздо лучше, чем в молодости.