Королева поздравила Винокура с 73-летием архивным фото с глубоким декольте

Москва, 31 марта. Популярная певица Наташа Королева задорно поздравила народного артиста Владимира Винокура с днем рождения. Звезда показала пикантный кадр со юмористом.

На своей странице в социальной сети Instagram знаменитость поделилась редким кадром с Винокуром. На снимке звезда в обнимку с коллегой стоит в голубой кофте с разрезом, из-за которого виден белый бюстгальтер. Винокур прижался щекой к экстремально глубокому декольте артистки.

«Натаныч! С днюхой!» — подписала снимок знаменитость.

Интернет-пользователи были ошеломлены снимком, который выбрала звезда сцены, чтобы поздравить народного артиста с 73-летием.

«Вот это поздравление! От души»; «Не хватает только Николаева»; «А Тарзан не взревновал?!»; «Вот это я понимаю, широта души!» — пишут поклонники артистки в комментариях под публикацией.

Недавно Винокур разместил на своей странице в соцсети редкое фото с королевой эстрады Аллой Пугачевой и народным артистом Львом Лещенко. Поклонники были восхищены снимком, но отметили, что Примадонна сейчас выглядит гораздо лучше, чем в молодости.