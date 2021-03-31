В Совфеде могут обсудить национализацию предприятий, срывающих гособоронзаказ

Москва, 31 марта. Первый замглавы бюджетного комитета Елена Перминова прокомментировала идею национализации предприятий, не справляющихся с гособоронзаказом.

Сенатор в комментарии РИА Новости заявила, что профильные комитеты Совфеда по бюджету и по обороне могут вынести это предложение на обсуждение. Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что допускает национализацию предприятий, срывающих гособоронзаказ.

«Эта тема требует обсуждения, я полагаю, наш комитет и комитет по обороне будет обсуждать эту инициативу», — сказала Перминова.

Она отметила, что предложение носит весьма революционный характер, но в то же время это будет справедливая мера по отношению к «злостным нарушителям». Законодатель добавила, что государство рассчитывает на выполнение работы после выделения необходимых средств.

Ранее российский лидер Владимир Путин анонсировал проведение серии совещаний в Сочи по вопросам оборонно-промышленного комплекса.