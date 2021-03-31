Артисты «Ленкома» поздравили Александра Збруева с днем рождения

В среду исполняется 83 года советскому и российскому актеру театра и кино Александру Збруеву.

Ведущего артиста Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова», где артист служит с 1961 года, поздравили его коллеги. Александр Лазарев — младший и Виктор Раков рассказали ФАН о своем учителе.

«Александр Викторович очень многое значит в моей жизни, в моей профессии, — признался Лазарев-младший. — Можно сказать, он является для меня крестным отцом. Первую свою значимую роль я сыграл благодаря ему — он ввел меня на свою роль в «Гамлете» Глеба Панфилова, где играл Клавдия, и репетировал со мной два месяца. После этого меня заметил Марк Анатольевич Захаров и дал мне роль в «Фигаро». Так началась моя творческая жизнь в театре «Ленком».

То же самое, по словам актера, произошло с ним и в кино.

«На съемках фильма украинского режиссера Вячеслава Криштофовича, впоследствии нашего общего друга, случилось ЧП — один из актеров отказался играть в фильме. Александр Викторович посоветовал пригласить меня на пробы в Киев, меня утвердили, — вспоминает собеседник ФАН. — С этой серьезной работы началась моя киношная жизнь. Александр Збруев проложил мне путь в творческой жизни, и я ему очень благодарен, никогда не забуду и буду благодарен всегда».

Самое главное в Збруеве как в актере — это чувство правды, добавил Лазарев-младший.

«Он чувствует фальшь мгновенно, не допускает ее в работе. А поскольку обладает огромной харизмой, то харизма, умноженная на правду, — это очень серьезно», — подчеркнул артист.

Виктор Раков рассказал ФАН, кем стал для «Ленкома» Александр Збруев после того, как ушел из жизни художественный руководитель и главный режиссер театра легендарный Марк Захаров.

«Он вынужден стать для театра папой, потому что старше него может быть только Нина Павловна Горшкова, — заявил он. — Собственно, это люди, которые стали нашими мамами и папами в творческом плане. Надеюсь, та самая «уходящая натура» театра останется с нами еще надолго — приятно всегда оставаться детьми».

Артист добавил, что уже позвонил своему коллеге, чтобы поздравить его с днем рождения.

«Сегодня я звонил Александру Викторовичу и только начал поздравлять его, как тут он резко начинает поздравлять меня, говорить, какой я прекрасный, какая у меня прекрасная семья. Для меня это было очень неожиданно и приятно!»

Собеседник ФАН сказал, что очень скоро увидится с Александром Збруевым — они будут играть в спектакле «Женитьба» 8 апреля. Актер отметил, что будет очень рад встретиться с ним.

«Такое солнце и радость при общении с ним — абсолютно хорошо!» — восхитился Раков.

Александр Збруев родился в 1938 году в Москве. Почти 60 лет артист служит в «Ленкоме», куда поступил в 1961 году, сразу по окончании Щукинского училища.