Представитель ООН поддержала президентский курс развития ЦАР

Банги, 31 марта. Организация Объединенных Наций намерена продолжить поддержку Центральноафриканской Республики и ее лидера в вопросах развития и восстановления страны. Об этом на личной странице в Twitter сообщила представительница Программы развития ООН (ПРООН) Натали Букли, которая присутствовала на церемонии инаугурации Фостен-Арканжа Туадера.

«Красивая церемония вступления в должность президента республики. ПРООН гордится, что Туадера оценил ее поддержку во время инаугурационной речи! Мы поддержим страну в устойчивом развитии и построении лучшего будущего», — написала Букли.

#RCA aujourd’hui: belle cérémonie d’investiture du President de la République. @PNUD_RCA fier de voir ses appuis reconnus par le Président lors de son discours d’investiture! Nous restons aux côtés du pays pour la gouvernance, la résilience et bâtir un avenir meilleur @UNDPAfrica pic.twitter.com/bXP5Ek7Kuz — Natalie Boucly (@natboucly) March 30, 2021

Президент Фостен-Арканж Туадера выразил благодарность ООН во время инаугурации, однако присутствие миротворческой миссии организации (МИНУСКА) в ЦАР вызывает вопросы. Граждане республики критикуют «голубые каски» за неэффективность и даже обвиняют в сотрудничестве с боевиками.