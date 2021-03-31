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ЦАР

Представитель ООН поддержала президентский курс развития ЦАР

Представитель ООН поддержала президентский курс развития ЦАР

Банги, 31 марта. Организация Объединенных Наций намерена продолжить поддержку Центральноафриканской Республики и ее лидера в вопросах развития и восстановления страны. Об этом на личной странице в Twitter сообщила представительница Программы развития ООН (ПРООН) Натали Букли, которая присутствовала на церемонии инаугурации Фостен-Арканжа Туадера.

«Красивая церемония вступления в должность президента республики. ПРООН гордится, что Туадера оценил ее поддержку во время инаугурационной речи! Мы поддержим страну в устойчивом развитии и построении лучшего будущего», — написала Букли.

Президент Фостен-Арканж Туадера выразил благодарность ООН во время инаугурации, однако присутствие миротворческой миссии организации (МИНУСКА) в ЦАР вызывает вопросы. Граждане республики критикуют «голубые каски» за неэффективность и даже обвиняют в сотрудничестве с боевиками.

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