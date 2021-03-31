СМИ: анонимы «заминировали» посольство России в Киеве

Киев, 31 марта. Правоохранители проверяют российское посольство в украинской столице и ряд других объектов в связи с сообщениями о «минировании», передают местные СМИ со ссылкой на полицию.

В диппредставительстве, киевском Апелляционном суде и жилом комплексе Time работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи. Информации об эвакуации сотрудников «заминированных» зданий пока не поступало.

Верховная рада Украины в 2012 году ужесточила наказание за лжеминирование. Согласно закону, злоумышленники могут получить срок от двух до шести лет лишения свободы. Повторное нарушение, которое повлекло за собой тяжкие последствия, грозит сроком от четырех до восьми лет. Президент страны Владимир Зеленский 25 марта также подписал закон об ужесточении ответственности за ложные заявления о минировании.