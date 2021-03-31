Украинский киллер получил срок за убийство главы стройуправления МВД России

Москва, 31 марта. Суд приговорил к 15,5 года колонии гражданина Украины Юрия Гуйву за убийство гендиректора ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД РФ», сообщается в пресс-релизе СК РФ.

Украинца признали виновным в убийстве, совершенном организованной группой по найму, разбое, незаконном приобретении, передаче, хранении и перевозке оружия и боеприпасов, сказано в заявлении ведомства. Гуйва будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Следствие и суд установили, что в начале 2017 года бизнесмен предложил своему знакомому за деньги организовать убийство главы стройуправления МВД для хищения финансовых документов. Договорившись с заказчиком об оплате в 3 млн рублей, они привлекли в качестве соучастника Юрия Гуйву. Тот, в свою очередь, отобрал у потерпевшего портфель и застрелил его.

ФГПУ, который возглавлял убитый, входит в систему центрального аппарата МВД. Ведомство осуществляет ремонтные и монтажные работы, а также занимается строительством жилых и нежилых зданий по всей стране.