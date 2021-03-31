Глава «Невского центра» рассказала, как гипермаркеты США проиграли интернету



Санкт-Петербург, 31 марта. Член Совета Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России», генеральный директор ТК «Невский центр» Дарья Ветрова на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» объяснила, почему российские гипермаркеты не закрываются, как в США.

«Для торгового центра и недвижимости в целом важны три вещи: место, место и еще раз место. Если ТЦ расположен в удобной локации, куда легко попасть жителям, то он не должен столкнуться со сложностями. Люди по привычке будут их посещать. В США, для сравнения, торговые центры находятся очень далеко от города, туда нужно ехать минимум полчаса. Также американские торговые центры построены по другому принципу», — пояснила Ветрова.

По ее словам, в американских гипермаркетах все зависит от большого арендатора. И когда в США эти операторы перешли в онлайн-режим, многим оказалось удобнее заказывать товар в Сети, нежели ехать в магазин. В России торговые центры в большинстве своем находятся в удобной локации, доступной горожанам, и не привязаны к одному арендатору.

Торговые центры в США начали терять арендаторов, сообщает The Wall Street Journal. Некоторые ТЦ закрываются, другие лишаются магазинов и клиентов. Издание сообщает, что если поначалу торговые центры закрывались в малонаселенных районах, то после они опустели и в крупных городах. Это стало фактором риска для компаний, которые зарабатывают на аренде коммерческой недвижимости в Соединенных Штатах.

Причиной, по которой ТЦ в США стали закрываться, стало развитие онлайн-торговли. Согласно данным Бюро переписи США, во втором квартале интернет-продажи составили 9,6% от совокупного объема розничных продаж против 9,5% кварталом ранее.

Ранее ФАН рассказывал, что немецкие продуктовые магазины столкнутся с российскими конкурентами в Баварии.