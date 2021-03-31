В Курской области для детей-сирот купят 340 квартир за 586 млн рублей

Курск, 31 марта. В регионе прошло заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Курской области. Специалисты обсудили исполнение судебных решений по предоставлению жилья сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Пресс-служба администрации Курской области сообщила, что на данный момент на исполнении в УФССП России региона находится 64 судебных решения о предоставлении жилья, шесть из которых уже были исполнены. На учете состоят более 580 человек, которые до сих пор ждут свои квартиры.

«В этом году планируется приобретение 340 квартир, на это предусмотрено 586 миллионов рублей. Уже заключено 12 госконтрактов на покупку 68 жилых помещений на территории Курской области», — рассказала председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области Татьяна Сукновалова.

Ранее ФАН сообщал, как детям-сиротам получить положенное им государством социальное жилье. Проблема обеспеченности жильем для них остра, и город Курск – не исключение.