Подорожание куриного мяса и яиц зафиксировано в России

Москва, 31 марта. Компании, производящие куриное мясо и яйца, не могут сдерживать цены, их стоимость в российских магазинах возрастает.

О неизбежном подорожании данной категории товаров рассказал зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов в эфире радиостанции «Говорит Москва». Основной проблемой, вызвавшей рост цен, он назвал вспышку птичьего гриппа.

«Производители курицы долго работали, уменьшая собственную прибыль, и сдерживали цены, но сейчас прибыль в бизнесе становится отрицательной, и производители будут вынуждены поднять цены», — сказал представитель организации.

В качестве второстепенных причин Леонов отметил динамику ввоза и вывоза продукции, а также изменчивость курса рубля, негативно влияющей на себестоимость сырья.

Из-за повышения стоимости продуктов правительство ранее приняло решение заключить ряд соглашений с производителями и торговыми сетями для регулирования продовольственного рынка. Минпромторг заверяет, что мониторит ситуацию на рынке и реагирует на колебания цен.

Тем временем в России планируют нарастить производство отечественных яблок, которые будут более дешевыми, чем импортные. Это один из пунктов продовольственной безопасности страны, пояснил изданию «ФедералПресс» первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.