Гинзбург перечислил опасные для поджелудочной железы продукты

Москва, 31 марта. Весна является тем временем года, когда человеку необходимо позаботится о своей поджелудочной железе.

Этот орган не любит излишеств и длительных перерывов в еде. В поджелудочной железе образуется инсулин, глюкагон, соматостатин, а также гормоны, имеющие прямое отношение к метаболизму. Об этом рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Бывает, что поджелудочная железа переваривает саму себя. Это состояние называется панкреонекрозом», — объяснил специалист в эфире программы «О самом главном».

Чтобы избежать опасных для здоровья последствий, следует исключить из рациона избыточно жирные продукты. Если человек съел много такой пищи, желчный пузырь аварийно вбрасывает большое количество желчи.

«Если вся она не может выделится в двенадцатиперстную кишку, часть пойдет в поджелудочную железу, а та ответит мощным болевым приступом», — подчеркнул Гинзбург.

Не стоит злоупотреблять различными маринадами и соленьями. Эти продукты способствуют выделению пищеварительных соков и желчи в большом количестве. Если поджелудочная железа воспалена, может возникнуть обострение воспаления.

Третий разрушитель этого органа — блюда с большим количеством специй и бобовые. Последние вызывают газообразование, и, соответственно, происходит повышение давления в кишечнике. Оно может быть больше, чем давление в панкреатических протоках, из-за чего поджелудочная железа не сможет «выбросить» в кишечник пищеварительный сок, подытожил диетолог.

Ранее Михаил Гинзбург назвал опасность дефицита витамина D и кальция в организме. При их нехватке есть риск развития остеопороза, который чреват различными осложнениями.