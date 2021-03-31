В Германии предрекли проблемы НАТО в случае возможной войны с Россией

Берлин, 31 марта. Военные учения НАТО в Европе показали неспособность сил Альянса оперативно развернуться в восточном направлении из-за бюрократических препон и неприспособленности инфраструктуры.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказала о трудностях, с которыми пришлось столкнуться военнослужащим стран НАТО во время учений в Европе с участием главнокомандующего сухопутными войсками ВС США в Европе генерала Бена Ходжеса. Издание «НьюИнформ» перевело рассказ немецких журналистов, по словам которых у генерала «волосы встали дыбом» от того, что он увидел на учениях

«Массу времени заняло заполнение таможенных формуляров. К тому же дороги и мосты не приспособлены для тяжелой техники», — сообщили они.

Генерал Ходжес даже однажды застрял в туннеле на своем танке. Как передали СМИ, при такой неспособности НАТО оперативно развернуть силы в восточном направлении генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил о готовности пустить в ход пятый пункт устава организации при возникновении любой, даже невоенной, «угрозы» со стороны России.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб тоже не заметил огромных проблем НАТО на восточном фланге. Как сообщил телеканал 360tv.ru, Рааб считает НАТО надежным оплотом для отражения «российской угрозы».