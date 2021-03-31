Губернатор Техаса призвал Камалу Харрис ответить за непрофессионализм

Вашингтон, 31 марта. Губернатор американского штата Техас Грег Эббот направил письмо вице-президенту США Камале Харрис с требованием ответить на ряд вопросов, связанных с миграционным кризисом.

Эббот вынужден призвать второго человека в Белом доме из-за ее непрофессионализма ответить за бездействие открыто и публично, пишет New York Post. Президент США Джо Байден поручил Харрис разобраться с миграционным кризисом самостоятельно, однако с тех пор администрация главы государства «еле волочит ноги», негодует лидер американского штата.

«Я хочу объяснить вам все те угрозы и вызовы, которые вы принесли нам своей политикой открытых границ! Своими действиями вы обогащаете и воодушевляете наркокартели, контрабандистов и торговцев людьми! Преступники используют беспризорных детей, помещают их в нечеловеческие условия, подвергают насилию и террору!» — возмущается губернатор Техаса в открытом письме.

Далее следует ряд вопросов и требований, на которые Эббот требует немедленного и полного ответа. Во-первых, губернатор просит реально озаботиться безопасностью попадающих на территорию США детей, а также убедиться, что они защищены и их не переправляют через границу против воли. Во-вторых, Эббот призвал ужесточить борьбу с контрабандой на границе. Детей не должны использовать для провоза запрещенных товаров. Помимо ответов на вопросы глава Техаса потребовал от вице-президента соответствовать взятым на себя обязанностям и посетить южные границы США, лично оценив масштабы кризиса.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало об истинных намерениях Камалы Харрис относительно миграционного кризиса. Вице-президент США не планирует поездок и встреч, связанных с гуманитарной катастрофой, и ожидает эскалации напряженности. Когда ситуация достигнет критической точки, то можно будет переложить ответственность за свои провалы на другого человека.