Белоруссия намерена точечно вводить ответные меры против зарубежных физлиц и компаний

Минск, 31 марта. Белоруссия собирается точечно вводить санкции в отношении иностранных физических и юридических лиц, заявил премьер-министр страны Роман Головченко.

Об этом политик сказал в комментарии белорусским СМИ. По его словам, Минск в этом плане будет более чистоплотным, так как западные партнеры применяют «санкционные дубинки» налево и направо, не разбираясь. Это оказывает прямое давление на белорусское государство.

«Мы в ответ будем действовать очень точечно», — подчеркнул белорусский премьер.

Помимо этого, Головченко напомнил об указе президента Белоруссии Александра Лукашенко, который предусматривает возможность введения ответных мер в отношении тех, кто «применяет неправомерные санкции экономического порядка к Беларуси и к конкретным предприятиям».

Ранее сообщалось, что освещающих несогласованные массовые акции журналистов планируют приравнять к участникам этих мероприятий в Белоруссии.