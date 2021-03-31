Хоккеист Павел Буре объяснил, почему отказался от паспорта США

Москва, 31 марта. Российский хоккеист Павел Буре, игравший в Национальной хоккейной лиге, отказался от американского паспорта из-за ненадобности.

Спортсмен получил гражданство Соединенных Штатов во время вступления в НХЛ, когда играл за «Ванкувер Кэнакс». По словам Буре, сейчас ему американский паспорт не нужен.

«В последний раз был в Америке лет семь-восемь назад. Паспорт США мне не нужен, я в России живу», — объяснил хоккеист.

Он добавил, что связывает свою будущее только с Россией. По его словам, каждое лето он возвращался в Москву, когда играл в НХЛ.

Об отказе от американского гражданства Буре стало известно в 2016 году. Данные об этом подтверждены Федеральным регистром Соединенных Штатов.

31 марта легендарному хоккеисту исполнилось 50 лет, сообщает "Мир24". Ранее Павел Буре, который играет с президентом России Владимиром Путиным в Ночной хоккейной лиге, выразил слова восхищения российскому лидеру. Он рассказал, что глава государства освоил этот вид спорта всего за год.