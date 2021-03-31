СОМБ: эксперты ООН искажают ситуацию в ЦАР

Банги, 31 марта. Группа независимых экспертов ООН представила доклад о нарушениях прав человека в ЦАР. В документе утверждается, что к преступлениям якобы причастны российские инструкторы, которые занимаются обучением центральноафриканских военнослужащих.

Никаких доказательств виновности россиян в докладе не приводится. Однако некоторые СМИ использовали сфабрикованные данные и распространили информацию от панели экспертов.

Представитель «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов заявил, что будет добиваться официального опровержения всех вбросов о работе российских специалистов в ЦАР.

«Я считаю, что подобные обвинения недопустимы и искажают реальную ситуацию. В ближайшее время мы отправим официальные письма и будем добиваться опровержения недостоверных сведений», — написал Иванов.

Ранее глава СОМБ заявлял, что распространение ложных данных о работе российских инструкторов в ЦАР является реакцией недоброжелателей на их успехи.