Вице-премьер Абрамченко объяснила, когда в РФ начнут отслеживать движение древесины

Москва, 31 марта. Специальная система, благодаря которой можно будет следить за движением древесины в России, будет запущена в июле 2021 года, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Мониторинг будет осуществляться в рамках принятого в феврале этого года федерального закона о цифровизации лесного комплекса и прослеживаемости оборота древесины, рассказала эксперт. Сейчас информационная система, с помощью которой будут реализовываться эти цели, дорабатывается специалистами, передает сайт 360tv.ru.

Информсистема получила название ЛесЕГАИС, уточнила Абрамченко. С 1 июля текущего года она будет обязательна к использованию.

Мордовские леса пострадали от рук злоумышленников. Лесорубы, преступив закон, спилили деревья, причинив региону ущерб в 2 миллиона рублей, сообщили ранее в региональном отделении МВД.