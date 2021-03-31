Сухогруз заблокировал движение на реке Арун в Британии

Лондон, 31 марта. Судно, перевозившее 2600 тонн камня из Антверпена, застряло на реке в британском Литлгемптоне. Пользователи Сети сравнили инцидент с ЧП с контейнеровозом на Суэцком канале.

Затор на воде произошел из-за 80-метрового сухогруза 30 марта. На просторах интернета опубликовано видео произошедшего. На кадрах видно, что сдвинуть судно пытаются два других, однако оно остается неподвижным.

В комментариях к ролику юзеры сравнили блокировку движения с контейнеровозом Ever Given, который сел на мель. Пользователи иронично написали, что будут следить за развитием ситуации в Британии.

«Морская пробка» из-за контейнеровоза образовалась 24 марта. Из-за блокировки водной артерии в пробке оказались порядка 450 кораблей. Вечером 29 марта через Суэцкий канал вновь начали ходить суда.