Бледанс осудили за «едва прикрытые прелести» на фото из бани

Москва, 31 марта. Актрису и ведущую Эвелину Бледанс пристыдили за излишне откровенную публикацию в Instagram. Позже телезвезда удалила ее из своего аккаунта.

Резкой критике подвергся снимок, на котором 51-летняя артистка позирует полностью обнаженной. Поклонники считают, что некоторые вещи должны оставаться личными и не могут выноситься на всеобщее обозрение. Спустя некоторое время Бледанс удалила пост, под которым было огромное количество негатива.

«А вам не стыдно такое публиковать? Тут же и дети могут быть!»; «Едва прикрыли свои прелести... отписываюсь!»; «Эвелина, я была о вас лучшего мнения, советую прикрыться и прекратить позориться с силиконовой грудью!» — резко отметили пользователи в Сети.

После шквала критики артистка решила оставить лишь многочисленные Stories, на которых все «откровения» прикрыла с помощью смайликов. Однако это не остановило критиков. Многие были поражены раскованным поведением Бледанс, которая в компании двух неизвестных им мужчин позволяет себе появляться без одежды.

Больше всего артистку раскритиковали из-за сына с синдромом Дауна. Многие уверены, что Бледанс, позиционирующая себя как мама уникального ребенка, не имеет права на такие выходки. Особенно после того, как стало известно о дебюте ее ребенка на сцене театра в спектакле «Буратино».