ЕС и США объединяют усилия на Западных Балканах

Белград, 31 марта. Европейский Союз и США полны решимости гораздо более тесно сотрудничать на политическом уровне в отношении Западных Балкан, в особенности в поиске решения так называемого «косовского вопроса». При этом за Брюсселем останется основное право голоса на переговорах по соглашению по проблеме Косово. Об этом сербскому информагентству Beta сообщили закрытые европейские дипломатические источники в Брюсселе.

В частности, было указано, что администрация Байдена поддержит решение Евросоюза, потому что стратегия и геополитические интересы ЕС и США на Западных Балканах во многом совпадают — особенно в вопросах интеграции в ЕС, а также экономического и политического порядка для борьбы с расширением китайского и российского влияния.

Президент США Джо Байден и американский министр иностранных дел Энтони Блинкен ясно заявили об этом лидерам ЕС в ходе переговоров на прошлой неделе на саммите в Брюсселе и министерской встрече НАТО. Как сообщил неназванный источник в штаб-квартире Евросоюза, «очевидно, что сотрудничество США и ЕС по ключевым мировым вопросам отныне будет гораздо более тесным, чем это было во время предыдущего правительства Дональда Трампа».

Однако на данный момент четкого видения всеобъемлющего, международно-признанного решения по вопросу отношений Белграда и Приштины еще не сформировано. Ситуация должна быть разрешена путем урегулирования, которое будет приемлемо для обеих сторон.

Дипломаты в Брюсселе указывают на тот факт, что президент США Байден в ходе видеопереговоров с лидерами ЕС призвал к совместным действиям, когда речь идет о согласовании внешнеполитических интересов, особенно в отношении Китая и России. Байден также указал на «необходимость того, чтобы США и ЕС продолжали взаимодействовать по ситуации вокруг Турции, Южного Кавказа, Восточной Европы и Западных Балкан», подчеркнул источник в дипломатических кругах.

Кроме того, после переговоров в Брюсселе госсекретарь США Блинкен и верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявили, что «США и ЕС совместно заинтересованы в стабильных и развивающихся Западных Балканах и подтверждают свою решимость работать вместе в интересах примирения и улучшения управления и стимулированию реформ с целью приближения региона к ЕС».

Как подчеркнули Блинкен и Боррель, «сотрудничество США и ЕС на местах имеет решающее значение для прогресса, включая диалог при посредничестве ЕС по нормализации отношений между Косово и Сербией».

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с Блинкеном также дала понять, что развитие отношений на Западных Балканах является одним из ключевых вопросов внешней политики Евросоюза.

Официальные лица в Брюсселе отметили, что «создается впечатление, что правительство Байдена будет больше поддерживать сотрудничество с ЕС в решении мировых проблем, чем правительство Обамы, потому что это отражается в укреплении связей и возвращении лидирующей роли Америки в НАТО, есть параллель в воплощении западных ценностей, прав человека, наряду с ключевыми направлениями политики по отношению к Китаю, с несомненно еще более сложными отношениями с Россией, и Балканы имеют здесь определенный вес». Такие аргументы приводят закрытые источники агентства.

В подробном анализе последних мировых событий верховный представитель ЕС подчеркнул, что «многие события говорят о том, что ожидаемое столкновение между демократиями и авторитарными режимами началось». Боррель считает, что «Россия и Китай объединяют силы против «западного мира» и будущая картина многополярного мира будет не простой». Глава европейской дипломатии заявил, что «на прошлой неделе грани стратегического «кубика Рубика» были сдвинуты», и это нашло отражение в бурной встрече министров иностранных дел США и Китая на Аляске, а после во время общения лидеров ЕС с президентом США Байденом».

Своими прогнозами с корреспондентом международной редакции Федерального агентства новостей поделился депутат Народного парламента Сербии, известный политолог Предраг Райич. По его мнению, усиление сотрудничества между Старым и Новым светом было ожидаемо после того как к власти в США пришел представитель Демократической партии.

«Байден сделает все, что в его силах, чтобы это трансатлантическое партнерство, которое было нарушено и чье функционирование ослабело во время президентства Трампа, было обновлено и усилено. Они совместно работают в тех зонах, где есть такая возможность, а Западные Балканы в этом смысле — идеальная позиция для совместной работы. У них схожее понимание по этой части европейского континента и единый геополитический взгляд во «внутренний двор» ЕС , и они работают на этом поприще в согласии», – отметил политик.

По мнению Райича, это не сулит Белграду ничего хорошего, и Сербию ожидает новый напряженный период переговоров.

«Это взаимопонимание Запада и США означает, что давление на Белград будет еще сильнее, тяжелее, чем было в прошлом периоде, пространство для маневров у властей Сербии будет уже, чем ранее. И в основе этого давления, с одной стороны, будет стремление добиться от нас признания независимости так называемого Косово. А с другой — можно ожидать давления на Белград по поводу статуса Республики Сербской, попытки ослабить позиции Баня-Луки для завершения процесса централизации Боснии и Герцеговины и реализации Дейтонского мирного соглашения. Что в свою очередь станет шагом к относительному лишению юрисдикции Республики Сербской. Это два направления, в которых можно ожидать в будущем периоде усиления давления, которое произойдет из-за синхронизации работы ЕС и США», — пояснил депутат.

При этом официальный Белград не сойдет со своей позиции уважения к пожеланию сербского народа в Республике Сербской остаться в составе Боснии и Герцеговины и является гарантом исполнения этого, так как только такой подход — политика мира и стабильности в регионе:

«Сербия здесь имеет очень четкую политику. Она говорит: «мы не хотим ставить под вопрос существование государства БиГ и его границ, мы уважаем его территориальную неприкосновенность и суверенитет по тем условиям, что прописаны в Дейтонском мирном соглашении 1995 года». И когда речь идет о БиГ, Сербия выступает гарантом этого соглашения и поступает в согласии с международным правом на этом поле. Однако важно отметить, что официальный Белград не хочет допустить уничтожения Республики Сербской ради централизации Боснии. Если РС потеряет свои ключевые положения и неприкосновенность, но оставит свое название, это будет пустая обертка без содержания. И то, что формально она будет существовать на бумаге, а в реальности ее не будет, Сербию не устроит. На основании соглашений наша страна имеет право не допустить этого, в виду особых связей с Республики Сербской, и Сербия помогает своему народу, стоит на защите его прав, призывает к их уважению в согласии с международным правом. А желание сербов на этой территории — остаться в составе БиГ в качестве отдельной единицы», — подчеркнул Райич.

Что же касается прогноза о том, будут ли вводиться санкции против Сербии, если она не пойдет на уступки ЕС и США, депутат выразил сомнения, дойдет ли до этого дело, ведь у президента Вучича на данный момент хорошие отношения как с лидерами крупнейших европейских стран (с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном), так и с заокеанскими партнерами.