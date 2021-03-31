В Алеппо и Ракке продолжается восстановление систем водоснабжения

Алеппо, 31 марта. В сирийских провинциях Алеппо и Ракка продолжается работа по восстановлению объектов водоснабжения, уничтоженных в ходе военного конфликта. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

Ключевые объекты региона были проинспектированы министром водных ресурсов Сирии Тамамом Раадом, губернатором Алеппо Хуссейном Диабом и губернатором Ракки Абдулом-Раззак Халифой.

Первыми пунктами, которые посетила высокопоставленная комиссия, стали «Девятая ферма» и «Западная Маскана» — системы ирригационных каналов, орошающих 17 и 35 тысяч гектаров земли соответственно. На этой площади расположены 26 крупных хозяйств, выращивающих крупы. Также чиновники посетили строящуюся водонасосную станцию «Джиб Габша — Талль Максур», которая на первом этапе своей работы обеспечит питьевой водой 28 деревень.

Тамам Раад подчеркнул жизненную важность этих объектов, так как они призваны обеспечить питьевой водой возвращающееся после войны население. Кроме того, орошение ферм повышает их производительность, что способствует росту сирийской экономики.

Реконструкция систем водоснабжения

В настоящий момент сирийские власти реализуют долгосрочную программу восстановления экономики регионов, освобожденных от незаконных вооруженных формирований. Так, в конце декабря 2020 года был дан старт проекту восстановления сельского хозяйства на юге Алеппо. Параллельно с этим Департамент питьевого водоснабжения и канализации Алеппо отчитался о восстановлении более чем 200 объектов системы обеспечения населения питьевой водой.

Тогда же министр сельского хозяйства Мухаммед Хасан Катана сообщал, что ради обеспечения продовольственных потребностей населения все пригодные к возделыванию территории засаживаются пшеницей. Уже сейчас площадь засеянных орошаемых земель составляет свыше 1,5 миллиона гектар.