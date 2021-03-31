Российский экономист рассказал о пагубных последствиях дикого капитализма

Дикий капитализм несет в себе массу проблему, поэтому государство должно следить за соблюдением правил игры в экономике. Об этом в интервью ФАН рассказал российский экономист и историк Василий Колташов.

Президент России Владимир Путин раскритиковал бизнесменов, которые в погоне за прибылью забывают о необходимости заботиться о работниках. Свою оценку он озвучил в среду на церемонии подписания Генерального соглашения между объединениями профсоюзов, объединениями работодателей и правительством РФ на 2021-2023 годы. По российского лидера, дикий капитализм без заботы о людях, работниках неприемлем абсолютно, потому что в конечном итоге это ведет к разрушению общества, государства и самого бизнеса.

«Да, конечно, цель бизнеса, на первый взгляд, — это извлечение прибыли. Но нормальный современный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли, такой голый, дикий капитализм без заботы о людях, работниках неприемлем абсолютно, потому что в конечном итоге это ведет к разрушению общества, государства и самого бизнеса. Это [сродни] аутодафе, как выстрелить себе в ногу или в голову», — заявил глава государства.

В то же время президент отметил, что требования профсоюзов, основанные «только на голом популизме», также ведут к нарушению работы предприятий и бизнеса, создающего рабочие места. По его словам, требования должны быть основаны на экспертной оценке. Путин также подчеркнул важность социального партнерства бизнеса, профсоюзов и правительства в вопросах трудовых отношений, поскольку в основе социального партнерства лежат общие цели, которые заключаются в том, чтобы добиваться благополучия для граждан страны.

Экономист Василий Колташов считает, что государство должно следить за соблюдением правил игры в экономике, поскольку дикий капитализм несет в себе массу угроз для экономики государства.

«Президент прав, заявляя о пагубных последствиях дикого капитализма. Но, прежде всего, он разрушителен для экономики в целом. То, что может казаться замечательной бизнес идеей для отдельной фирмы, является проклятьем для национального рынка, национального развития государства и общества. Если в фирме придерживаются стратегии, которая направлена на «выжимание» своих работников, нарушение Трудового Кодекса, то для самой компании и ее собственника такой путь является удобным. Но для всех остальных это бедствие. Поэтому государство должно следить за соблюдением правил игры в экономике», — сказал собеседник ФАН.

Эксперт также заявил о важной роли государства в экономике Российской Федерации.

«Замечу, что в нашей экономике роль государства очень важна. Поскольку именно государство тянет процессы, ведет борьбу с кризисом, обеспечивает экономический рост своими мероприятиями, например, крупномасштабными инфраструктурными проектами, создавая систему льготной ипотеки, стимулируя покупку жилья, а это значит и его строительство. То есть, роль государства грандиозная. Поэтому оно имеет полное право указывать бизнесу на следующий момент: как бы предпринимателям не было выгодно нарушать закон, лучше этого не делать», — резюмировал Василий Колташов.

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