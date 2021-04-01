Пакистан возобновляет торговлю с Индией и получает новый транш от МВФ

Государственный банк Пакистана получил третий транш от Международного валютного фонда (МВФ), Нарендра Моди и Имран Хан обменялись письмами доброй воли, китайская компания начинает производство пива в Пакистане, Исламабад готов принять любой результат афганских мирных переговоров. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Китайская компания запускает производство пива в Пакистане

Китайская ликеро-водочная компания Hui Coastal Brewery and Distillery Limited, получившая в 2018 году лицензию на производство пива, официально запустила работу своего завода в пакистанском промышленном городе Хаб.

«Компания официально начала производство пива на прошлой неделе, этот продукт будет поставляться китайским гражданам, работающим в проектах в различных районах Пакистана в рамках Китайско-Пакистанского экономического коридора, а также в шахтах и на минеральных объектах в Белуджистане», — заявил Мохаммад Заман Хан, генеральный директор компании DG Accoise and Taxation South.

Hui Coastal Brewery and Distillery — первый производитель алкогольной продукции из Китая, создавший подразделение в исламской стране.

Пакистанское правительство обвинили в «саботаже» правозащитной организации

Законодатели, активисты и юристы утверждают, что правительство Имрана Хана обездвижило Национальную комиссию Пакистана по правам человека (НКПЧ) из-за сообщений о нарушениях прав человека и пытках со стороны военных.

Верховный суд Исламабада поручил правительству заполнить вакантный пост главы НКПЧ после того, как его обвинили в преднамеренном препятствовании назначениям новых членов комиссии и председателя в течение почти двух лет. Правозащитная организация находилась в состоянии неопределенности и была неспособна выполнять свои обязанности.

Мустафа Наваз Хокар, председатель сенатского комитета по правам человека, заметил:

«С тех пор как правительство Хана пришло к власти, НКПЧ не функционировала. Мы поднимали этот вопрос два-три раза, после этого сенатская комиссия по правам человека пришла к выводу, что правительство сознательно пытается саботировать работу комиссии».

Почти двухлетний период, в течение которого деятельность НКПЧ была парализована, совпал со снижением уровня свободы прессы в Пакистане.

При этом НКПЧ — относительно новый орган в республике. В ее компетенцию входит проведение независимых расследований нарушений прав человека, консультирование правительства, надзор за соблюдением законов о правах человека и включение этого вопроса в национальную политическую повестку дня.

«Имран Хан был приведен к власти [военным] истеблишментом, и он не хочет, чтобы ему бросали вызов или привлекали к ответственности», — говорит Мустафа Наваз Хокар. — «Если такой независимой организации будет позволено функционировать должным образом, то истинный образ этого правительства будет раскрыт на международном уровне. Они (члены правительства — прим. ред.) не хотят, чтобы нарушения прав человека освещались».

Первый председатель НКПЧ Али Наваз Чоухан заявил, что за четыре года комиссия опубликовала 35 докладов, включая подробный отчет о пытках в Пакистане. Это вызвало гнев правительства Хана, которое отрицало существование злоупотреблений.

«Было ясно, что Пакистан не выполняет конвенции о пытках. Вместо того, чтобы наказывать комиссию за ее работу или отчетность, правительство должно работать над решением вопросов прав человека», — отметил Чоухан.

Он также добавил, что на назначение новых членов комиссии после мая 2019 года должен был уйти всего один месяц, а не два года.

«Они хотят, чтобы мы лгали, чтобы представлять позитивный имидж Пакистана. Но я считаю, что лучше поднять имидж страны, обеспечив права человека», — подчеркивал Чоухан.

Пакистан не приглашен на саммит «климатических лидеров», организованный президентом США

Президент США Джо Байден не пригласил представителей Пакистана на саммит лидеров по климату, который должен состояться 22-23 апреля.

Согласно заявлению Белого дома, 40 лидеров со всего мира, включая Индию и Бангладеш, приглашены на саммит в целях «активизировать усилия крупнейших экономик по преодолению климатического кризиса».

Today @POTUS invited 40 world leaders to participate in the virtual Leaders Summit on Climate April 22-23. The Summit will reconvene the Major Economies Forum and is a key milestone on the #RoadToGlasgow. https://t.co/UPqu4CVGv8 — Special Presidential Envoy John Kerry (@ClimateEnvoy) March 26, 2021

В Пакистане общественность и чиновники недовольны исключением страны из числа участников саммита, учитывая, что она занимает пятое место в мире по степени уязвимости к изменению климата. Такое развитие событий несколько удивительно, учитывая, что многие другие азиатские страны были приглашены.

В ответ на решение Штатов представитель Министерства иностранных дел Пакистана Захид Хафиз Чаудри заявил, что знаковые инициативы Пакистана, такие как «Цунами в миллиард деревьев», получили международное признание.

Объясняя, почему администрация Байдена не пригласила Пакистан на саммит, аналитик Центра Уилсона Майкл Кугельман заявил:

«Я думаю, что это досадная оплошность. Правительство США в ущерб себе, смотрит на Пакистан через узкую призму, в основном ограниченную Афганистаном и безопасностью. Поэтому, когда придет время определить 40 мировых лидеров для участия в климатическом саммите, Имран Хан не будет одним из них. Это не означает, что американские официальные лица не признают, что Пакистан является климатически уязвимой страной. Просто сначала они подумают о других странах».

Премьер-министр и президент Пакистана заразились COVID-19

Президент Пакистана доктор Ариф Альви получил положительный результат теста на COVID-19. Президент сообщил, что уже получил первую дозу вакцины против коронавируса, но ее действие начнется только после введения второй дозы.

Эта новость появилась всего через несколько дней после того, как премьер-министр Пакистана Имран Хан также заявил, что его тест на коронавирус дал положительный. Пресс-секретарь Хана Шехбаз Гилл отметил, что у премьер-министра небольшая температура и кашель.

Доклад США о нарушениях прав человека в Индии и Пакистане

В ежегодном докладе Госдепартамента США о правах человека, опубликованном на этой неделе, произвольные убийства и исчезновения были названы основными проблемами как в Индии, так и в Пакистане.

Согласно документу, пытки и случаи жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания являются обычным явлением в Пакистане. Госдепартамент также сообщил о серьезных ограничениях свободы слова, прессы и интернета, включая насилие в отношении журналистов, необоснованные аресты и исчезновения представителей СМИ, цензуру и блокировку сайтов.

Исламабад также ввел жесткие ограничения на свободу вероисповедания и свободу передвижения. Коррупция внутри бюрократической системы, отсутствие расследований и ответственности за насилие в отношении женщин стали для страны обычным явлением.

'2020 Country Reports on Human Rights Practices: India'



(Mentions Amnesty’s work a dozen times) https://t.co/wWr2aEmv4N — Aakar Patel (@Aakar__Patel) March 31, 2021

В докладе отмечается, что усилия по борьбе с этими злоупотреблениями были омрачены «отсутствием подотчетности, поскольку должностные проступки сохранялись на всех уровнях правительства, что способствовало повсеместной безнаказанности».

Пакистан и Индия возобновляют торговлю после разрыва связей

В августе 2019 года Пакистан в одностороннем порядке разорвал торговые связи с Индией. Причиной этому послужила отмена Нью-Дели 370 статьи конституции, которая гарантировала особый статус спорного региона Джамму и Кашмир в составе страны.

Уже через несколько дней после разрыва торговых отношений Пакистан ощутил последствия этого решения. Цены на овощи, особенно на помидоры, начали стремительно расти.

Уже через месяц правительство Имрана Хана сделало шаг назад, частично восстановив торговые связи. Затем пакистанский кабмин дал разрешение на импорт из Индии жизненно важных лекарств от таких болезней, как рак, туберкулез и сердечные заболевания.

Сейчас, почти через два года после разрыва, Исламабад возобновляет торговые связи с Нью-Дели. Комитет кабинета министров Пакистана по экономическим вопросам принял решение о восстановлении импорта сахара и хлопка из Индии.

The Pakistan government on Wednesday approved the resumption of trade ties with India a major step by Islamabad to attempt a revival of relations with New Delhi.https://t.co/G4X3FX92JX — News18.com (@news18dotcom) March 31, 2021

Пакистан примет любой мирный пакт, заключенный между афганскими сторонами

Представитель Министерства иностранных дел Пакистана заявил, что военного решения афганского конфликта не существует. В то же время процесс вывода американской армии из Афганистана должен быть организованным.

Глава пакистанского МИД Шах Махмуд Куреши неоднократно заявлял, что Исламабад будет продолжать играть значительную роль в афганском мирном процессе. В ходе телефонного разговора со своим коллегой Ханифом Атмаром 20 марта Куреши подчеркнул, что внутриафганские переговоры предоставляют историческую возможность для достижения инклюзивного, широкого и всеобъемлющего политического урегулирования в регионе.

Он настоятельно призвал стороны конфликта конструктивно работать во имя общей цели стабилизации обстановки в Афганистане.

Китай одобряет улучшение отношений Индии и Пакистана

Китай приветствовал возобновление связей между Пакистаном и Индией. Пекин заявил, что готов активно работать с Исламабадом, чтобы внести совместный вклад в региональный мир, стабильность и развитие.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь от лица властей КНР тепло поздравил Пакистан с Днем независимости и пожелал правительству и народу страны неуклонного прогресса на пути национального развития.

«Мы готовы продолжать нашу традиционную дружбу, углублять всестороннее сотрудничество и строить еще более тесное китайско-пакистанское сообщество с общим будущим для новой эры», — подчеркнул дипломат.

Пакистан и Дания запускают сотрудничество в области возобновляемых источников энергии

Исламабад и Копенгаген сформировали совместную рабочую группу для разработки технического задания соглашений между правительствами, посвященных энергетическому аудиту.

Это произошло на виртуальной встрече федерального министра энергетики Пакистана Омара Аюб Хана с Лис Розенхольм, послом Дании в республике. К диалогу присоединились специальный помощник премьер-министра по вопросам энергетики Табиш Гаухар и секретарь департамента энергетики Зафар Али Бхутта.

#Pakistan, #Denmark form working group for strategic renewable energy cooperation. Both countries have formed a joint technical working group to develop TORs for G2G agreements focusing on energy audit and demand forecast of the Asian nation. https://t.co/RmK73azasr — Qasim Khan Suri (@QasimKhanSuri) March 30, 2021

В ходе встречи стороны обсудили выводы и рекомендации датской энергетической группы по межгосударственному сотрудничеству с учетом недавно утвержденной политики альтернативной энергетики.

Омар Аюб Хан, признавая ведущую роль Дании в области зеленой энергетики на глобальном уровне, сообщил, что Пакистан также приступил к использованию огромного местного потенциала возобновляемых источников энергии. Он отметил, что новая политика Исламабада в этой области откроет новые возможности для инвесторов благодаря прозрачной политике нынешнего правительства.

Правительство Пакистана поставило перед собой амбициозные цели по внедрению 25% возобновляемых источников энергии к 2025 году и 30% к концу 2030 года.

Пакистан и Турция обсудили сотрудничество

Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили ряд вопросов, включая политическое и дипломатическое взаимодействие, экономическое сотрудничество, оборонные связи и сотрудничество в области образования и культуры.

В ходе встречи, состоявшейся на полях 9-й министерской конференции «Сердце Азии — Стамбульский процесс» в Таджикистане, они обменялись мнениями о региональной повестке.

Пакистан подписал два контракта с турецким судостроителем

Пакистан и турецкая судостроительная компания Sanmar Shipyards подписали два контракта на сумму 33,46 миллиона долларов. На эти средства будут закуплены четыре буксира и две лоцманские лодки.

Sanmar поставит суда в течение 12 месяцев.

Pakistan signs 2 contracts with Turkish shipbuilderhttps://t.co/nQ11dHLldB pic.twitter.com/vj5DEpLfGE — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) March 30, 2021

Региональный мир зависит от разрешения Кашмирского спора, считают в Индии

Состоялся первый официальный обмен письмами доброй воли между лидерами Индии и Пакистана, которые четырежды воевали из-за территориального спора о Джамму и Кашмире.

Нарендра Моди написал письмо премьер-министру Пакистана Имрану Хану, в котором заявил, что Индия хочет «сердечных» отношений с соседней страной, но для этого важно создать «атмосферу доверия» без террора.

Имран Хан ответил на письмо индийского коллеги, напомнив ему, что прочный мир и стабильность в регионе зависят от разрешения всех нерешенных вопросов между Индией и Пакистаном, особенно спора о Джамму и Кашмире.

Обмен посланиями последовал за сообщениями о закулисных переговорах между двумя странами, которые были одобрены Китаем.

Имран Хан отметил, что создание благоприятных условий крайне важно для конструктивного и ориентированного на результат диалога.

Пакистан получил третий транш кредита МВФ

Государственный банк Пакистана объявил, что получил третий транш от МВФ в рамках программы финансовой поддержки на общую сумму 6 миллиардов долларов.

#SBP has received IMF tranche of US$ 498.7 million (equivalent to SDR 350 million) under the Extended Fund Facility. — SBP (@StateBank_Pak) March 30, 2021

Международный валютный фонд 25 марта согласился выделить стране третий кредитный транш в размере около 500 миллионов долларов.

Как сообщается, решение о возобновлении программы было принято после того, как правительство решило поднять цены на электроэнергию, ввести дополнительные налоги и предоставить значительную автономию центральному банку.

МВФ уже выделил 1,45 миллиарда долларов в двух предыдущих траншах.