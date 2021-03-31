Массовый бой норок в Дании поднял в цене российский мех на 60%

Уничтоженная звероводческая отрасль в Дании создала искусственный дефицит меха на мировом рынке. По вине правительства скандинавской страны целые семьи (в Дании звероводство — потомственный бизнес, имеющий вековые корни) потеряли не только работу, но и цель жизни. Дания была одним из крупнейших экспортеров меха в Европе — мех давал порядка 30–35% вливаний капитала в страну. Россия же свою отрасль сумела сохранить полностью, и сейчас наш мех вырос в цене более чем в 1,5 раза. Об этом ФАН рассказал президент Российского пушно-мехового союза, член правления Меховой федерации, председатель правления региона Евразия Сергей Столбов.

«С учетом того, что было убито поголовье в Дании, есть предчувствие некоторого дефицита пушнины на мировом рынке. Цены выросли на этом фоне примерно на 40–50 процентов. А иногда до 60 процентов. Так что наши звероводы достаточно успешно продали свою продукцию», — говорит Сергей Георгиевич.

По словам Столбова, отрасли пришлось тяжело, как и всему миру, из-за коронавируса: не работали фабрики по производству одежды из меха, были закрыты магазины. Работали только сами зверофермы как предприятия непрерывного цикла. Но они были полностью изолированы. За прошедший год ни у одного российского зверька не было выявлено коронавируса. Поэтому в России не поддавались панике.

«Не только в Дании уничтожали зверофермы, но и в других странах Евросоюза. Была излишняя паника. Власти Дании извинились перед фермерами, что это было необдуманно, поспешно и сейчас они будут выплачивать в течение 10 лет компенсацию звероводам за нанесенный ущерб. Но отрасль уже не возродится никогда», — утверждает Столбов.

Напомним, ранее стало известно о создании в России первой в мире вакцины против коронавируса для плотоядных животных. В Россию уже поступили запросы на нее из Греции, Польши, Австрии, США, Канады и Сингапура.