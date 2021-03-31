Причиной пожара в ТЦ на Алтае мог стать мобильник

Горно-Алтайск, 31 марта. Сотрудники МЧС назвали причину пожара, который охватил более тысячи квадратных метров в торговом центре «Ткацкий-1».

Источником крупного возгорания, который произошел еще в конце февраля в Горно-Алтайске, по основной версии, стал мобильный телефон. Сообщается, что очаг возгорания находился в одном из киосков, расположенных на втором этаже ТЦ.

«Причиной пожара послужило возгорание горючих материалов от теплового проявления аварийного пожароопасного режима работы электротехнического устройства (аккумуляторной батареи сотового телефона)», — уведомили в МЧС.

Ранее ФАН сообщал, что при тушении торгового центра «Ткацкий-1» были задействованы 35 человек и 10 единиц техники. Сотрудники МЧС эвакуировали пять человек из горящего здания. В результате инцидента никто не пострадал.