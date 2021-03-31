Amnesty International: от чего зависит политический курс «независимой» организации

29 марта неправительственная правозащитная организация Amnesty International опубликовала информацию о назначении нового генерального секретаря. На высокую должность была назначена Аньес Калламар.

До 2016 года Калламар занимала пост специального докладчика ООН по вопросам внесудебных казней, казней с нарушением порядка судебного разбирательства, а также произвольных казней. В этом качестве она принимала участие в нескольких расследованиях, связанных с наиболее громкими убийствами последних лет. Зачастую обстоятельства кончины были тесно сопряжены со сложными внешнеполитическими вопросами.

Сара Бимиш, председатель Международного совета Amnesty International, заявила, что опыт и мужество Калламар позволят вывести организацию на новый этап развития. Еще совсем недавно Аньес Калламар выступала в роли независимого эксперта ООН в деле об отравлении Алексея Навального. Учитывая то, что Amnesty International в конце февраля лишила оппозиционного активиста статуса «узника совести», спровоцировав скандал мирового масштаба, подобные перестановки свидетельствуют о резком изменении курса НПО в угоду политической конъюнктуре.

О том, что ситуацию с Навальным в Amnesty планируют переиграть, стало известно еще месяц назад.

Специалисты Центра нарушений прав человека разобрались, что означают перемены в руководстве одной из крупнейших правозащитных организаций мира, и объясняют, какое продолжение может получить история Алексея Навального.

Аньес Калламар не впервые упоминается в связи с деятельностью Amnesty International. Правозащитница уже работала в организации в период с 1995 по 2001 год в качестве главы канцелярии прежнего генерального секретаря Пьера Сане. Тогда Калламар руководила расследованиями в области нарушений прав человека и писала материалы, посвященные свободе выражения мнения, защите прав женщин, правовому регулированию перемещений беженцев. Одним из профессиональных интересов Аньес также являлась методология расследований в области нарушений прав человека.

Кроме того, доктор Калламар успела войти в руководство организации «Статья 19» и проекта «Глобальная свобода выражения мнения» — все это параллельно с назначением на должность специального докладчика ООН в 2016 году.

В СМИ есть версия, которая проливает свет на профессиональный интерес Аньес. Ее считают внучкой участника французского сопротивления Леона Савиу, убитого нацистами без суда и следствия в последний день Второй мировой войны. Это стало одним из факторов, побудивших Калламар связать свою жизнь с «борьбой за справедливость».

На своем посту правозащитница успела прославиться конфликтом с президентом Филиппин Родриго Дутерте. Калламар неоднократно критиковала политику борьбы с наркоторговлей в регионе, продвигаемой Дутерте: по информации западных СМИ, в рамках кампании были убиты около 20 тысяч предполагаемых наркоторговцев. В ответ на слова Калламар филиппинский лидер назвал ее «тупым экспертом» и дважды угрожал дать ей пощечину, если Калламар хотя бы еще раз что-то скажет о его причастности к внесудебным расправам.

В Российской Федерации Аньес Калламар больше известна в качестве одного из экспертов ООН, занимающихся расследованием попытки отравления оппозиционного деятеля Алексея Навального, к которому могли быть причастны его соратники по «Фонду борьбы с коррупцией». После того, как Навального эвакуировали в Берлин и стабилизировали, с ним встречалась Калламар: встреча прошла в присутствии Ирен Хан, спецдокладчика ООН по вопросам свободы выражения мнения, и адвоката оппозиционера.

1 марта 2021 года — спустя четыре месяца с начала расследования факта отравления Навального — эксперты ООН опубликовали совместное заявление, в котором отметили:

«...в ситуации с попыткой отравления Навального потенциально предполагается ответственность государства».

Кроме того, Калламар и Хан назвали случившееся «четким зловещим предупреждением о том, какая судьба ждет любого, кто будет критиковать и выступать против правительства». Выбор отравляющего вещества «Новичок», по мнению Калламар, был сделан с целью устрашения. На сегодняшний момент версия об отравлении боевым отравляющим веществом «Новичок› используется странами Запада для выстраивания обвинений в адрес Российской Федерации и ее руководства.

Эти же тезисы подтверждают и выводы спецдокладчиков ООН: основываясь на ангажированных сведениях, авторы указывают на некую тенденцию произвольных убийств и покушений на российских граждан и критиков правительства как внутри страны, так и за ее пределами.

История с отравлением Алексея Навального также не прошла мимо Amnesty International. 17 января 2021 года на сайте организации появилась информация о том, что Навальный был арестован из-за своей политической деятельности и реализации права на свободу слова. В связи с этим Amnesty International объявила его «узником совести». Однако спустя полтора месяца руководство организации изменило свое решение.

23 февраля журналист Аарон Мате опубликовал на своей странице в Twitter информацию о том, что Amnesty International отказывается считать Навального узником совести.

New: @AmnestyUK withdraws designation of Navalny as a "prisoner of conscience." In email, Amnesty says it's "no longer able to consider Aleksei Navalny a prisoner of conscience given the fact that he advocated violence and discrimination and he has not retracted such statements." pic.twitter.com/E9m0e6lzT8 — Aaron Maté (@aaronjmate) February 23, 2021

Позже данную информацию в интервью для издания «Медиазона» (признано иноагентом на территории РФ) подтвердил Александр Артемьев, медиаменеджер организации по Восточной Европе и Центральной Азии. Артемьев заявил, что политический и юридический департаменты Amnesty International изучили отдельные высказывания активиста о мигрантах, сделанные в середине 2000-х гг., и пришли к выводу, что они попадают под определение языка вражды.

«У правозащитников сложилось впечатление, что запросы на предмет проверки высказываний Навального были частью скоординированной кампании по его дискредитации за рубежом», — отметил Артемьев.

Тем не менее использование в отношении Алексея Навального словосочетания «узник совести» было официально прекращено.

Директор российского подразделения Amnesty International Наталья Звягина также заявляла о том, что одной из основных причин принятого решения стало отсутствие извинений Навального за свои высказывания. Он не отказывался от произнесенных оскорблений, не менял отношение к ранее озвученным проблемам и не показывал, что стал критичнее относиться к прошлым высказываниям.

Решение Amnesty International вызвало критику в зарубежных СМИ, обвинения организации в связях с российскими государственными структурами, а также скандал внутри самой организации.

В частности, Amnesty International в знак протеста покинул Крис Брайант, член палаты общин Великобритании от Лейбористской партии. В организации он состоял с 1986 года.

Сам факт высказываний Навального в отношении мигрантов Брайант не отрицал: он прямо говорил о своей злости на то, что организация посчитала их языком вражды.

25 февраля на сайте Amnesty International появилась информация, что статус узника совести был отозван не из-за «клеветнической кампании российского государства», а в связи с сомнениями, высказанными внутри самой организации.

Более того, представители Amnesty International выразили сожаление, что сообщение об отзыве у Алексея Навального статуса узника совести «непреднамеренно отвлекло внимание» от кампании по освобождению оппозиционера.

Учитывая широкую известность позиции доктора Калламар по делу Алексея Навального, с высокой вероятностью можно предсказать характер отчетов, которые в дальнейшем будет публиковать Amnesty International в связи с данным инцидентом. Говорить о какой-либо независимости или беспристрастности явно не придется.

Руководство Amnesty International сделало попытку поступить самостоятельно в этом вопросе, однако пресекли ее достаточно быстро. Сложно представить, что в рассмотрении других дел организации дозволено действовать иначе.

В резюме Аньес Калламар фигурирует также ее участие в расследовании обстоятельств расправы над саудовским журналистом Джамалем Хашогги, произошедшей в Стамбуле в 2018 году.

По итогам миссии в Турции Калламар возложила вину за произошедшее на Саудовскую Аравию и предложила ООН создать специальный орган, который будет заниматься расследованием убийств и иных актов насилия против «журналистов, правозащитников или других лиц, ставших объектами нападений по причине их мирной деятельности или выражения мнений». Совет по правам человека ООН, а также Генеральная Ассамблея в настоящий момент не приняли мер, рекомендованных Калламар по данному вопросу. Материалы расследования по делу Хашогги также не были переданы в Международный уголовный суд.

Но факт убийства Хашогги и представленные в докладе выводы были использованы властями Соединенных Штатов в качестве повода для введения санкций в отношении отдельных подданных Саудовской Аравии. Германия, в свою очередь, остановила продажу оружия королевству.

В настоящий момент Алексей Навальный в соответствии с решением суда находится в местах лишения свободы. Он представляет собой достаточно легкую цель для структур, которым была бы крайне выгодна его смерть. В дальнейшем сам факт убийства активиста или причинения вреда здоровью какой-либо степени тяжести может быть использован в качестве давления на государство, на территории которого или гражданин которого пострадал в результате противоправных действий.

Как можно наблюдать в случае с делом Хашогги, на совершение подобных действий не требуется никаких санкций со стороны ООН, которая может и вовсе проигнорировать ту или иную рекомендацию спецдокладчика.

Тот факт, что Аньес Калламар возглавила Amnesty International, дает ей право декларировать основные направления развития организации, а также формировать «пул» расследований в отношении определенных стран. Учитывая точку зрения, которую демонстрирует Калламар, несложно догадаться, какого рода расследования и в отношении кого начнет проводить Amnesty International совсем скоро.