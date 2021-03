Amnesty International: от чего зависит политический курс «независимой» организации

29 марта неправительственная правозащитная организация Amnesty International опубликовала информацию о назначении нового генерального секретаря. На высокую должность была назначена Аньес Калламар.

До 2016 года Калламар занимала пост специального докладчика ООН по вопросам внесудебных казней, казней с нарушением порядка судебного разбирательства, а также произвольных казней. В этом качестве она принимала участие в нескольких расследованиях, связанных с наиболее громкими убийствами последних лет. Зачастую обстоятельства кончины были тесно сопряжены со сложными внешнеполитическими вопросами.

Сара Бимиш, председатель Международного совета Amnesty International, заявила, что опыт и мужество Калламар позволят вывести организацию на новый этап развития. Еще совсем недавно Аньес Калламар выступала в роли независимого эксперта ООН в деле об отравлении Алексея Навального. Учитывая то, что Amnesty International в конце февраля лишила оппозиционного активиста статуса «узника совести», спровоцировав скандал мирового масштаба, подобные перестановки свидетельствуют о резком изменении курса НПО в угоду политической конъюнктуре.

О том, что ситуацию с Навальным в Amnesty планируют переиграть, стало известно еще месяц назад.

Специалисты Центра нарушений прав человека разобрались, что означают перемены в руководстве одной из крупнейших правозащитных организаций мира, и объясняют, какое продолжение может получить история Алексея Навального.

Аньес Калламар не впервые упоминается в связи с деятельностью Amnesty International. Правозащитница уже работала в организации в период с 1995 по 2001 год в качестве главы канцелярии прежнего генерального секретаря Пьера Сане. Тогда Калламар руководила расследованиями в области нарушений прав человека и писала материалы, посвященные свободе выражения мнения, защите прав женщин, правовому регулированию перемещений беженцев. Одним из профессиональных интересов Аньес также являлась методология расследований в области нарушений прав человека.

Кроме того, доктор Калламар успела войти в руководство организации «Статья 19» и проекта «Глобальная свобода выражения мнения» — все это параллельно с назначением на должность специального докладчика ООН в 2016 году.

В СМИ есть версия, которая проливает свет на профессиональный интерес Аньес. Ее считают внучкой участника французского сопротивления Леона Савиу, убитого нацистами без суда и следствия в последний день Второй мировой войны. Это стало одним из факторов, побудивших Калламар связать свою жизнь с «борьбой за справедливость».

На своем посту правозащитница успела прославиться конфликтом с президентом Филиппин Родриго Дутерте. Калламар неоднократно критиковала политику борьбы с наркоторговлей в регионе, продвигаемой Дутерте: по информации западных СМИ, в рамках кампании были убиты около 20 тысяч предполагаемых наркоторговцев. В ответ на слова Калламар филиппинский лидер назвал ее «тупым экспертом» и дважды угрожал дать ей пощечину, если Калламар хотя бы еще раз что-то скажет о его причастности к внесудебным расправам.

В Российской Федерации Аньес Калламар больше известна в качестве одного из экспертов ООН, занимающихся расследованием попытки отравления оппозиционного деятеля Алексея Навального, к которому могли быть причастны его соратники по «Фонду борьбы с коррупцией». После того, как Навального эвакуировали в Берлин и стабилизировали, с ним встречалась Калламар: встреча прошла в присутствии Ирен Хан, спецдокладчика ООН по вопросам свободы выражения мнения, и адвоката оппозиционера.

1 марта 2021 года — спустя четыре месяца с начала расследования факта отравления Навального — эксперты ООН опубликовали совместное заявление, в котором отметили:

Кроме того, Калламар и Хан назвали случившееся «четким зловещим предупреждением о том, какая судьба ждет любого, кто будет критиковать и выступать против правительства». Выбор отравляющего вещества «Новичок», по мнению Калламар, был сделан с целью устрашения. На сегодняшний момент версия об отравлении боевым отравляющим веществом «Новичок› используется странами Запада для выстраивания обвинений в адрес Российской Федерации и ее руководства.

Эти же тезисы подтверждают и выводы спецдокладчиков ООН: основываясь на ангажированных сведениях, авторы указывают на некую тенденцию произвольных убийств и покушений на российских граждан и критиков правительства как внутри страны, так и за ее пределами.

История с отравлением Алексея Навального также не прошла мимо Amnesty International. 17 января 2021 года на сайте организации появилась информация о том, что Навальный был арестован из-за своей политической деятельности и реализации права на свободу слова. В связи с этим Amnesty International объявила его «узником совести». Однако спустя полтора месяца руководство организации изменило свое решение.

23 февраля журналист Аарон Мате опубликовал на своей странице в Twitter информацию о том, что Amnesty International отказывается считать Навального узником совести.

New: @AmnestyUK withdraws designation of Navalny as a "prisoner of conscience." In email, Amnesty says it's "no longer able to consider Aleksei Navalny a prisoner of conscience given the fact that he advocated violence and discrimination and he has not retracted such statements." pic.twitter.com/E9m0e6lzT8