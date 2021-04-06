Самой кровопролитной войне в Европе исполнилось 29 лет

Весной 1992 года в Боснии и Герцеговине вспыхнула война, ставшая самой ожесточенной в Европе со времен Второй мировой.

В основе конфликта в республике лежал сербо-мусульманский конфликт. Но там шла «война всех против всех»: в 1993 — начале 1994 годов хорваты и мусульмане также сражались друг с другом. А мусульмане — единомышленники Фикрета Абдича действовали на сербской стороне. За три года и восемь месяцев погибло свыше ста тысяч человек.

Военный историк Михаил Поликарпов специально для международной редакции Федерального агентства новостей рассказывает о причинах и итогах той войны.

Содержание:

1. Происхождение боснийских мусульман

2. Политический кризис

3. Начало войны

4. «Сербская агрессия»

5. Итоги войны

Конфликт был не межрелигиозным, а межэтническим: славяне-мусульмане получили статус нации в Боснии и Герцеговине в 1968 году, а в Югославии — по Конституции 1974 года. В анкетах они могли писать «национальность: мусульманин, вероисповедание: атеист». Уже во время войны, в 1994 году, мусульман стали официально называть «бошняками». Тогда же был придуман и «бошнякский» язык.

Происхождение общины боснийских мусульман объясняется историками в рамках «богомильской концепции». Это религиозное течение, которое считалось христианами еретическим, получило в Средние века широкое распространение в Боснии. Вскоре после османского завоевания региона там произошел массовый переход в ислам. Он сыграл роль социального лифта: бывшие еретики, которых христиане презирали, стали людьми «первого сорта». Вклад богомилов в мусульманскую общину Боснии составил, по оценкам ученых, более 60%. Около 30% — это перешедшие в ислам православные и католики, а несколько процентов — потомки тюрок-колонистов.

Первая перепись населения региона была произведена в 1879 году, вскоре после его оккупации Австро-Венгрией. Мусульманская община тогда была второй по численности после сербов.

В Югославии не было какой-то последовательной переселенческой политики. Но два миграционных потока сыграли свою роль в истории Боснии и Герцеговины.

Так, после Второй мировой войны многие боснийские сербы переселились в Воеводину — область к северу от Дуная, которую покинули немцы и часть венгров.

А в саму Боснию в 60–80-е годы XX века прибывали мусульмане из горной области Санджак на юго-западе Сербии. Эти горцы изменили характер нескольких районов Сараева. В 90-е годы они принимали активное участие в войне. В частности, санджакли были начальник Генштаба Армии Боснии и Герцеговины Сефер Халилович, а также Эюп Ганич, входивший в высшее руководство БиГ.

В результате этих демографических процессов сербская община в Боснии уступила первое место мусульманам, доля которых в населении республики превысила 40%.

История боснийских мусульман — это процесс превращения секты в этнос на основе «религиозной идентичности». Ни в Албании, ни в Болгарии религиозное разобщение не привело к этническому расколу.

В 80-е Югославия вошла в полосу тяжелого экономического кризиса, который перерос в политический. В 1989–1990 годах в стране спешно формировалась многопартийная система.

Выход Боснии и Герцеговины из состава Федерации не был предопределен. На всеобщих выборах в 1990 году больше всего голосов набрал проюгославски настроенный Фикрет Абдич, но по неизвестным причинам он снял свою кандидатуру. И президентом республики был избран Алия Изетбегович. Политическим лидером боснийских сербов стал Радован Караджич, возглавлявший Сербскую демократическую партию.

В БиГ 29 февраля 1992 года был проведен референдум. Мусульманская и хорватская общины, составлявшие большинство, проголосовали за выход республики из состава Югославии. А сербы, которые стремились остаться, референдум проигнорировали.

Хотя боснийские мусульмане и хорваты выступили вместе, у них были различные цели. Мусульмане, составлявшие менее половины населения, хотели получить всю территорию республики и присоединить к Боснии Санджак.

Хорваты были заинтересованы в выходе БиГ из состава Югославии, так как это разрывало коммуникации, связывавшие Сербскую Краину с Белградом. В их планах значилось объединение районов с хорватским населением в содружестве Герцег-Босна, которое возглавил Мате Бобан, и воссоединение его с Хорватией.

А лидер Хорватской партии права Доброслав Парага выступал за присоединение всей Боснии и Герцеговины.

Этническую карту Боснии называли «леопардовой шкурой» — провести какие-то разделительные линии было невозможно. Политический тупик вел к войне. Стороны создавали свои вооруженные формирования.

Первые залпы оружия прозвучали 1 марта 1992 года: мусульмане расстреляли сербскую свадьбу в Сараево. Некоторые источники относят начало войны к 26 марта. Тогда подразделения хорватской регулярной армии, вторгшиеся на территорию БиГ, совместно с отрядами мусульман совершили массовое убийство сербского населения в деревне Сиековац.

На Западе началом конфликта, как правило, считается 6 апреля. После массовых беспорядков в Сараево мусульмане захватили отель «Холидей Инн», где была штаб-квартира Сербской демократической партии. В этот же день Совет министров ЕС принял декларацию, в которой рекомендовал признать Боснию и Герцеговину.

В Баня-Луке была провозглашена Республика Сербская. Ее возглавил Радован Караджич. Временной столицей стал Пале — поселок возле Сараева.

Босния и Герцеговина быстро скатывалась в хаос. Везде шли бои. К 21 апреля число беженцев и перемещенных лиц достигло 230 тысяч человек, и каждый день оно увеличивалось на 30 тысяч.

Под сильным международным давлением Белград пошел на вывод Югославской народной армии (ЮНА). Если арсеналы войск территориальной обороны в республике перешли преимущественно мусульманам и хорватам, то большая часть оружия ЮНА досталась сербам.

В начале мая 1992 года сербы и хорваты подпиcали Грацское соглашение о прекращении огня. Оно могло стать основой для мирного урегулирования, но не устраивало руководство боснийских мусульман.

Кроме того, с этим были согласны не все хорваты. Блаж Кралевич, возглавлявший Хорватские оборонительные силы (ХОС), являлся сторонником союза с мусульманами. Его политика шла вразрез с позицией Загреба, поэтому в августе 1992 года Кралевич и еще восемь хорватских офицеров, которые ехали на переговоры, были расстреляны «правильными» хорватами. После этого ХОС прекратили свое существование.

Западные СМИ и политики возложили вину за военный конфликт в БиГ на сербов, объявив их агрессорами. То, что в основном воевали местные жители, на своей земле, западных пропагандистов не смущало. Весной 1992 года произошло вторжение хорватских войск в Боснию, но международное сообщество почему-то не объявило Загреб агрессором. Двойные стандарты были налицо.

«Сербская агрессия» наглядно иллюстрировалась линией фронта: сербы к осени 1993 года поставили под контроль две трети территории республики. Но если присмотреться, то окажется, что в руках сербов был лишь один большой город — Баня-Лука. Прочие крупные города (Сараево, Тузла, Зеница) остались в руках боснийских мусульман либо, как Мостар, были разделены между ними и хорватами. Большая часть промышленного потенциала и военных фабрик оказалась под контролем мусульман и хорватов.

Победы сербов на первом этапе войны объясняли их численным превосходством.

В конце 1992 — начале 1993 годов количество сил игроков в Боснии и Герцеговине экспертами определялось в достаточно широких пределах. У боснийских мусульман было, по различным оценкам, от 50 до 100 тысяч бойцов, у хорватов — 30–55 тысяч и у сербов — от 70 до 110 тысяч.

Точная численность мусульманских войск стала известна после войны. По данным начальника Генштаба Армии БиГ Сефера Халиловича, в августе 1992 года у него было 168 тыс. бойцов. Затем республика перешла на военное положение и добилась очень высокой степени мобилизации. Численность армии БиГ выросла, достигнув 261 тыс. к началу 1993 года. К концу 1994 года, вследствие военных потерь и дезертирства, она сократилась до 228 тыс., из которых свыше 130 тыс. солдат и офицеров находились непосредственно на линии фронта.

У поражений Армии БиГ на первом этапе войны есть другое объяснение.

Прежде всего, Войско Республики Сербской отличалось лучшей организацией. Командные должности, как правило, занимали офицеры, пусть и призванные из резерва. В Армии БиГ было больше «партизанщины». Так, командующим 10-й горной бригадой, базировавшейся в Сараеве, стал рок-музыкант и гангстер Мушан Топалович (Цацо).

Кроме того, у боснийских мусульман имелись проблемы с боеприпасами. В силу конфигурации линии фронта их группировки было тяжело снабжать. Для доставки военных грузов использовались и гуманитарные конвои ООН. Поэтому вопросы логистики, ключевые для любой войны, в литературе о югославском конфликте полностью не освещены. К 1994 году, наладив военное производство, проблему в целом решили.

Сербам досталось больше бронетехники и артиллерии, чем их противникам, но использование танков в заросших лесом горах было затруднено. Бои там велись, как правило, малыми пехотными группами.

В течение первого года ожесточенные сражения шли по всей Боснии. После бурных событий 1992 — начала 1993 годов война была фактически заморожена. Западные дипломаты предлагали мирные планы урегулирования, которые не устраивали сербов. Республику Сербскую поддерживала Малая Югославия (Сербия и Черногория), которую душили экономическими санкциями и блокадой. Россия, будучи постоянным членом Совбеза ООН, также голосовала за их введение.

Объективного отношения ко всем сторонам конфликта не было. Для сербов фактически действовал принцип «презумпции виновности». Так было с инцидентом на сараевском рынке Маркале в феврале 1994. Тогда в результате взрыва (предположительно 120-миллиметровой мины) 68 человек погибли и около 200 получили ранения. Вину сразу возложили на сербов, хотя даже британский генерал Майкл Роуз, командовавший UNPROFOR, не исключал того, что мину выпустили с позиций Армии БиГ.

Конфликт в Боснии был решен силовым путем — в результате масштабного мусульманско-хорватского наступления летом — осенью 1995 года, которое поддержала авиация НАТО.

Чтобы сформировать образ врага и «расчеловечить» сербов, западные СМИ обвинили их в геноциде мусульманского населения. При этом они распространяли откровенные фейки. Так, в начале 1993 года СМИ стали утверждать, что в Боснии и Герцеговине погибли 200 тысяч мусульман.

Сейчас общепринятая, «консенсусная», оценка погибших в Боснии — немногим менее 100 тысяч для всех трех общин (в том числе около 60 тысяч мусульман). Среди жертв — около девяти тысяч женщин. Две трети погибших мужчин — это военнослужащие.

Но соотношение солдат и гражданских спорно, так как каждая из сторон, чтобы выглядеть жертвой, старается отнести своих погибших ополченцев к мирным жителям.

Однако сакральная цифра «200 тысяч погибших мусульман» продолжает встречаться как в кино, так и на страницах книг.

Война спровоцировала огромную миграцию — как внутри Боснии, так и в целом на Балканах. Доля мусульман в общем населении БиГ выросла, хотя численность всех общин уменьшилась.

В ходе конфликта все стороны упустили немало военных и политических возможностей. Война завершилась «вничью»: сербы сохранили созданную ими Республику Сербскую, которая получила 49% территории БиГ, но не смогли воссоединиться с Сербией. Боснийские мусульмане не добились суверенитета в административных границах. А хорваты, у которых во время конфликта было свое государственное образование — Герцег-Босна, потеряли его. Этот проект провалился. Впрочем, вся вышедшая из состава Югославии Босния и Герцеговина — это failed state, несостоявшееся государство, находящееся под протекторатом Евросоюза.