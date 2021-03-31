Стало известно, как подорожала вторичка в России за 2021 год

Москва, 31 марта. Вторичная жилая недвижимость выросла в цене практически во всех регионах Российской Федерации в первом квартале 2021 года.

Об этом стало известно из сообщения портала ЦИАН. Аналитики заявили, что в среднем по стране стоимость одного квадратного метра вторички увеличилась до 72,9 тысячи рублей, повысившись на 5,7%.

«Наибольший рост был зафиксирован в Петропавловске-Камчатском... и Южно-Сахалинске», — цитирует РИА Новости аналитиков.

Повышение стоимости «квадрата» равнялось 14% и 9,6% соответственно. В этих городах действует программа дальневосточной ипотеки, заметили эксперты. Цены заметно увеличились за отчетный квартал также в Сочи — на 6%. На третьем месте в списке регионов с самым большим подорожанием вторичного жилья оказалась Северная столица — на 5,9%.

Действие программы «Семейная ипотека под 6% годовых» может распространиться на частные дома. Данное предложение ранее было вынесено Министерством финансов России. Ведомство рассчитывает на дополнительную выдачу кредитов в количестве около 20 000 для строительства жилой недвижимости.