Три главных направления: президент ЦАР озвучил на инаугурации план развития страны

Банги, 31 марта. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера официально вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации прошла во вторник, 30 марта.

Во время торжественной речи лидер страны рассказал об приоритетных направлениях будущей политики. Основное внимание Туадера хочет уделить трем из них: организации общенационального диалога, развитию экономики и расширению возможностей граждан республики.

«Во время моего первого президентского срока мы начали работать над национальным примирением, восстановлением пошатнувшегося единства народа ЦАР. Нам нужно создать государственные институты, развивать силы обороны и безопасности с упором на их многоэтнические и профессиональные характеристики, заложить прочные основы социально-экономического развития, вернуть свое место в ООН», — заявил президент.

Туадера также отметил необходимость и дальше следовать Национальному плану обороны на 2019–2023 годы и продолжать сотрудничество с союзниками из России и Руанды. Президент республики обещал, что будет добиваться отмены оружейного эмбарго ООН в отношении ЦАР.

Глава государства рассказал и о будущей реформе системы правосудия. Она необходима, чтобы наказать всех участников незаконных вооруженных группировок, которые отметились преступлениями против народа ЦАР. Туадера подчеркнул, что власти продолжат обсуждение отмены смертной казни в стране.

Также в ближайшее время Национальная Ассамблея рассмотрит законопроект о максимальном возмещении убытков в случаях несправедливого увольнения. Работу проведут в рамках политики по улучшению делового климата.

Кроме того, Туадера сообщил о будущих изменениях в государственных органах. Для эффективной борьбы с коррупцией он задумал провести реформу Главной финансовой инспекции.

Второй президентский срок глава ЦАР хочет использовать для улучшения системы здравоохранения и развития внутренней инфраструктуры. Существует несколько проектов, благодаря которым по всей стране построят школы, больницы, дороги и мосты.

Особое внимание уделят восстановлению порта Зинга, созданию транспортного коридора Банги — Мбайки — Монгумба и развитию дорожной сети в сельских районах на оси Кага-Бандоро — Нделе — Бирао — Судан. Туадера отметил успехи ЦАР в становлении демократии и назвал республику «страной-первопроходцем» в этой области на Африканском континенте.

Международное сообщество признало прошедшие 14 марта парламентские выборы свободными, прозрачными и справедливыми. Однако на территории государства продолжают действовать группы боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), напомнил центральноафриканский лидер. Он поблагодарил российских инструкторов и руандийских союзников за помощь в борьбе с бандформированиями и выразил готовность зачистить всю страну от радикальных, преступных элементов.

Вступление Фостен-Арканжа Туадера в должность президента стало для Центральноафриканской Республики настоящим праздником. В разных частях государства прошли уличные концерты, а на столичном стадионе провели прямую трансляцию церемонии, за которой следили свыше пяти тысяч человек.