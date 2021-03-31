Транспортный прокурор Владимиров посетил таможенные пункты Светогорск и Брусничное

Светогорск, 31 марта. Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров направился с визитом в два автомобильных пункта пропуска (МАПП) на российско-финляндской границе Светогорск и Брусничное.

Он провел встречу с руководством Северо-Западного таможенного управления, Выборгской таможни и Санкт-Петербургского филиала ФГКУ «Росгранстрой». Также транспортный прокурор организовал оперативное совещание.

В ходе обсуждений Владимиров поставил задачу перед Ленинград-Финляндским транспортным прокурором Александром Ганихиным по контролю за реализацией национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Также Северо-Западный транспортный прокурор указал на необходимость принять дополнительные меры для соблюдения условий труда сотрудников таможенных органов.

Ранее стало известно о планах на строительство новой трассы от Выборга до поста «Брусничное-Нуйямаа». Дорога свяжет Россию и Финляндию.