Во время конфликта у курянина украли часы стоимостью 1 млн рублей

Курск, 31 марта. Вчера в регионе в ТЦ «МегаГРИНН» между посетителями — парнем и группой молодых людей — произошел конфликт. Участники словесной перепалки недолго выясняли отношения и вскоре разошлись по своим делам. Покинув торговый центр, 21-летний курянин обнаружил, что с его руки пропали часы, стоимостью в один миллион рублей. Потерпевший обратился в полицию.

Сотрудниками правоохранительных органов были просмотрены записи камер видеонаблюдения, и благодаря им полицейским удалось вычислить подозреваемого. Вором оказался 23-летний охранник магазина.

В пресс-службе областного управления МВД сообщили, что обвиняемый признал свою вину: после конфликта между посетителями он нашел часы и решил их забрать себе, не подозревая о денежной ценности находки.

Из-за того, что 23-летний курянин сразу не сообщил в полицию о найденных часах и присвоил их себе, на него было заведено уголовное дело по факту кражи в крупном размере.

Ранее ФАН сообщал, что курянин на биржевой платформе потерял два миллиона рублей. Пенсионер хотел подзаработать денег, а стал жертвой «биржевых» мошенников.