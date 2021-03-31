Норкин «заткнул» эксперта в студии после сексистской шуточки о «всегда виноватой жене»

Москва, 31 марта. Гость программы «Место встречи», политолог Борис Надеждин, позволил себе отпустить сексистскую шутку после комментария драматурга Валерия Печейкина. Это вызвало реакцию у ведущего.

Вопрос о последствиях рассекречивания документов о преступлениях нацистов и репрессиях Сталина обсудили в эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ. Основной вопрос — нужно ли предавать огласке информацию, которая может отразиться на потомках преступников и привести к возникновению негативных рисков. Телеведущий Андрей Норкин привлек к обсуждению гостя передачи, драматурга Валерия Печейкина.

«В этом смысле у драматургии и психологии принципиально разные векторы. Драматургия говорит сорвать все тайные печати и показывать, к чему это приведет. А в психологии даже любой семейный психолог вам скажет, если к вам пришла пара, муж и жена, никогда не надо выяснять, кто виноват, потому что это бесконечный разговор. Надо выяснять, что делать дальше», — прокомментировал Печейкин.

Комментарий драматурга вызвал смех у политолога Бориса Надеждина. Он отпустил сексистскую шутку, на которую незамедлительно отреагировал Норкин.

«Заткнитесь, Борис Борисович! Он сказал, жена конечно виновата всегда», — ответил телеведущий.

Ранее в эфире «Место встречи» Андрей Норкин рассказал старый анекдот на новый лад. Он пошутил о часах и кортике.